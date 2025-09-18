CarPlay im Tesla nutzen: So funktioniert es mit dem richtigen Adapter

Mit speziellen Adaptern lässt sich die beliebte Smartphone-Integration CarPlay im Tesla nachrüsten. Wir zeigen, wie es funktioniert.

Der Carlinkit T2C Adapter ermöglicht CarPlay in eurem Tesla

CarPlay erlaubt es euch, Musik über Apple Music oder Spotify zu streamen, Nachrichten zu versenden und empfangen, sowie Siri für die Sprachsteuerung zu nutzen. Zudem habt ihr Zugang zu Google Maps mit Satellitenansicht und Echtzeit-Verkehrsinformationen.

Fahrt ihr einen Tesla, benötigt ihr dafür einen Carlinkit T2C Tesla Wireless CarPlay Adapter. Der Adapter ist mit allen Tesla-Modellen (S, 3, X und Y) kompatibel.

Als erstes verbindet ihr den Adapter mit dem USB-Anschluss eures Teslas.

eures Teslas. Auf eurem iPhone aktiviert ihr nun den mobilen Hotspot . Für den Adapter ist keine SIM-Karte erforderlich.

. Für den Adapter ist keine SIM-Karte erforderlich. Navigiert zu den Bluetooth-Einstellungen auf eurem Telefon. Sucht nach „Autokit_xxx“ und stellt eine Verbindung her. Anschließend wählt ihr „CarPlay verwenden“.

und stellt eine Verbindung her. Anschließend wählt ihr „CarPlay verwenden“. Öffnet die WLAN-Einstellungen eures Teslas über das Symbol in der oberen rechten Ecke und verbindet euch mit dem Netzwerk „Autokit_xxx“.

eures Teslas über das Symbol in der oberen rechten Ecke und verbindet euch mit dem Netzwerk „Autokit_xxx“. Gebt das Standardpasswort „88888888“ an und aktiviert dabei die Option „Verbunden bleiben während der Fahrt“.

„88888888“ an und aktiviert dabei die Option „Verbunden bleiben während der Fahrt“. Startet den Tesla-Browser und navigiert zu „tespush.com“. Nun erscheint die CarPlay-Benutzeroberfläche und ihr könnt euer Gerät mit dem Telefon verbinden.

Ihr könnt CarPlay sowohl über den Touchscreen als auch über die Lenkradtasten eures Fahrzeugs bedienen. Der Adapter verfügt zudem über einen USB-Anschluss zum Aufladen des Telefons und zur Wiedergabe von Musik von USB-Sticks. Achtet darauf, regelmäßig Software-Updates zu installieren, damit ihr Zugriff auf die neuesten Funktionen habt.

Die Alternative für Tech-Fans: Raspberry Pi

Diese Variante erfordert im Vergleich zur Plug-and-Play-Lösung etwas mehr technisches Wissen. Ihr benötigt einen Raspberry Pi 4, eine Micro-SD-Karte, ein CarPlay USB-Dongle, ein USB-LTE-Model sowie Netzteil, HDMI-Kabel und Maus/Tastatur:

Ladet ein vorkonfiguriertes Android 12-Image für den Raspberry herunter und schreibt das Image auf die Micro-SD-Karte.

für den Raspberry herunter und schreibt das Image auf die Micro-SD-Karte. Startet den Pi mit der SD-Karte und schließt Monitor, Tastatur und Maus. Richtet nun das Android-System ein.

Verbindet den CarPlay-Dongle mit dem Raspberry Pi und installiert die CarPLay-App.

mit dem Raspberry Pi und installiert die CarPLay-App. Jetzt richtet ihr den Pi als WLAN-Hotspot ein und verbindet das Tesla-Display mit dem WLAN-Hotspot des Raspberry Pi.

ein und verbindet das Tesla-Display mit dem WLAN-Hotspot des Raspberry Pi. Über den Tesla-Browser ruft ihr die CarPlay-Benutzeroberfläche auf, die vom Pi bereitgestellt wird.

Warum bietet Tesla kein CarPlay an?

Tesla verzichtet bewusst auf die Integration von Apple CarPlay in seine Fahrzeuge. Der Elektroautohersteller setzt stattdessen auf ein eigenes, geschlossenes Infotainmentsystem, das vollständig in die Fahrzeugarchitektur integriert ist. Das hauseigene System bietet viele Funktionen wie Navigation, Musikstreaming und Kommunikation.

Diese Entscheidung ermöglicht Tesla die komplette Kontrolle über das Nutzererlebnis und die Möglichkeit, kontinuierliche Over-the-Air-Updates durchzuführen.

