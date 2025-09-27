CarPlay mit Google Maps nutzen: So funktioniert es

Mit CarPlay verbindet ihr problemlos euer iPhone mit dem Auto. Doch auch Google Maps lässt sich über diese Verbindung auf dem Auto-Display verwenden.

Google Maps mit CarPlay verbinden

Selbst als überzeugte iPhone-Nutzer greift ihr gerne auf Google Maps zurück? Verständlich, denn die Software des Suchmaschinenriesen ist für ihre intuitive Nutzbarkeit, die genauen Informationen und nützliche Funktionen wie die Anzeige von Tempolimits bekannt.

Vor allem das umfangreiche Kartenmaterial in Google Maps ist der App von Apple immer noch überlegen. Die Einrichtung der Google-Navigation in CarPlay ist denkbar einfach:

Führt zunächst ein Systemupdate auf eurem iPhone durch. Denn um CarPlay mit Google Maps nutzen zu können, ist iOS 12 oder neuer erforderlich. Navigiert dann in den App Store und ladet euch Google Maps herunter. Wichtig: Bei der Installation darauf achten, der App die Ortungsdienste zu gewähren. Solltet die Abfrage weggeklickt haben, könnt ihr die Einstellung über „Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Ortungsdienste“ auch später nachholen. Klickt in der Liste auf Google Maps und setzt den Haken entweder bei „Beim Verwenden der App“ oder „Immer“. Verbindet dann euer iPhone mit der Auto-Software. Google Maps sollte nun automatisch per CarPlay angezeigt werden. Nun könnt ihr die Google-Navigation wie auf dem iPhone verwenden und euch an euer Ziel bringen lassen.

Diese iPhones sind mit iOS 12 kompatibel

Da für die Nutzung von CarPlay mit anderen Apps wie Google Maps mindestens iOS 12 oder neuer zwingend notwendig ist, solltet ihr wissen, ob euer iPhone das benötigte Systemupdate noch bekommt. Diese Geräte sind mit iOS 12 noch kompatibel:

iPhone 5s

iPhone 6 und iPhone 6 Plus

iPhone 6s und iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. Generation)

iPhone 7 und iPhone 7 Plus

iPhone 8 und iPhone 8 Plus

iPhone X und iPhone XS

iPhone XS Max und iPhone XR

