Catch-22 – Bedeutung und Herkunft der absurden Regel

Die Wendung Catch-22 wurde durch einen berühmten Roman geprägt und ist seitdem Teil des englischen Sprachgebrauchs. Wir erklären euch, welche Bedeutung diese Bezeichnung hat, wie sie entstand und was ihr ursprünglicher Titel war.

Catch-22 ist ursprünglich der Titel eines Buches, das 1961 erschien und sich mit dem 2. Weltkrieg beschäftigt. In diesem Roman wird damit eine Regel bezeichnet, die es durch einen Widerspruch unmöglich macht, dem Kriegsdienst zu entkommen.

Was bedeutet Catch-22?

In der Geschichte versucht ein Soldat von der Front nach Hause zu kommen. Eine Möglichkeit wäre eine Krankschreibung, aber die wird laut der Vorschrift Catch-22 nur für wenige Erkrankungen erteilt. Die Regel besagt zum Beispiel, dass man wegen Geisteskrankheit vom Kriegsdienst befreit werden kann, wenn man selbst danach verlangt. Doch wer danach verlangen kann, deswegen nach Hause geschickt zu werden, kann nicht geisteskrank sein.

Catch-22 bezeichnet also ein paradoxes Dilemma, eine Zwickmühle ohne logische Lösung. In Deutschland nennt man so etwas auch einen Teufelskreis.

In der Folge des Romans und seiner erfolgreichen Verfilmung von 1970 (mit Alan Arkin in der Hauptrolle) wurde Catch-22 zu einem geflügelten Wort für Situationen, aus denen es kein Entkommen gibt.

Als Beispiel wird häufig der paradoxe Umstand zitiert, dass man einen Job nur mit Erfahrung bekommt, aber keine Erfahrungen sammeln kann, wenn man die Stellen nicht kriegt.

Beinahe Catch-18

Romane haben zu Anfang einen Arbeitstitel und erst in Absprache mit dem Verlag werden endgültige Titel entschieden. Als Joseph Heller 1955 das erste Kapitel seines Buches geschrieben hat, nannte er es noch Catch-18.

Allerdings erschien in diesen Jahren auch Leon Uris‘ Roman Mila 18 und um zu viel Ähnlichkeit zu vermeiden, beriet sich Heller mit seinem Verleger. Die Zahl 22 – im Englischen twenty-two – wurde vermutlich nur wegen ihres Klangs gewählt.

Catch-22 ist kein Begriff, der hierzulande häufig genutzt wird. Wir haben unsere eigenen Begriffe, wie etwa Teufelskreis. Aber vor allem in internationalen Chats und Gruppen taucht er häufiger auf. Jetzt wisst ihr, was damit gemeint ist, denn die Verwendung ist oft nicht selbsterklärend.

