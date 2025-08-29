ChatGPT-Detektor im Check: Nützliches Tool oder überteuerte Mogelpackung für KI-Texte?

Selbst geschrieben oder KI-generiert? Diese Frage soll Winston.ai mit einer Genauigkeit von über 99,98 Prozent erkennen können. Funktioniert das wirklich? Alle Informationen zum KI-Detektor findet ihr hier.



Meinungsartikel von Jessica Jantz

Was ist Winston AI und wie funktioniert es?

Mit Winston AI ist ein weiterer KI-Detektor auf dem Markt, der KI-generierte Texte von handgeschriebenen Werken unterscheiden soll. Auf der Website selbst wird eine Genauigkeit von 99,98 Prozent angegeben, im Selbstversuch scheine ich zu den 0,02 Prozent zu gehören.

Die Funktionalität ist simpel. Ihr meldet euch kostenlos für den Testversuch an und ladet einen Text zur Prüfung des Inhalts hoch. In wenigen Sekunden erhaltet ihr euer prozentuales Ergebnis. Parallel dazu bekommt ihr noch den Lesbarkeitsscore angezeigt.

Anders als bei vielen anderen KI-Detektoren seht ihr direkt farblich markiert, welche Passagen eures Textes nach „AI“ aussehen.

Ich habe es ausprobiert und war wie von den meisten KI-Detektoren enttäuscht. Ein zu 100 Prozent handgeschriebener Text wurde von Winston AI als 42 Prozent menschlich erkannt. Eine schlechte Quote, insbesondere weil nicht einmal die Recherchearbeit mit KI vollzogen wurde.

Winston AI Test (© Screenshot durch Jessica Jantz)

Probiert es selbst aus und nutzt dafür Texte, bei denen ihr keine KI-Tools verwendet habt. Ist Winston bei euch genau?

Für wen ist Winston AI gemacht?

Winston AI gibt an, für Bildung, Suchmaschinenoptimierung und Autoren geeignet zu sein. Akademische Einrichtungen nutzen den KI-Detektor laut Herstellerangaben bevorzugt. Für SEO-Agenten soll Winston AI die Arbeit optimieren, da Suchmaschinen KI-Inhalte durch Ranking-Abstufungen bestrafen könnten. Bislang herrscht allerdings selbst unter SEO-Experten Unklarheit, ob das tatsächlich der Fall ist.

Google selbst verrät in seinen Guidelines (in englischer Sprache verfügbar), dass Qualität und Wahrheitsgehalt die wichtigste Rolle spielen. Abgewertet werden Masseninhalte, die von KI generiert wurden.

Erstellt ihr einen Ratgeber mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz, setzt dabei aber auf eine Prüfung von Menschenhand und echten Mehrwert, führt das nicht zwingend zur Abwertung. Selbst, wenn ihr dabei typische ChatGPT-Floskeln am Start habt, ist das bei sonstigem EEAT kein zwingendes Qualitätsmerkmal.

Die dritte Zielgruppe von Winston AI sind Autoren. Mit dem Tool ist es möglich, eigens verfasste Texte zu prüfen und in der zahlungspflichtigen Version auch Ergebnisse eines Scans sowie einer Plagiatsprüfung mit dem Kunden zu teilen.

Auf Reddit gehen die Meinungen zum KI-Detektor ebenfalls auseinander:

Was kosten die Premium-Versionen von Winston AI?

Die kostenlose Testversion bietet euch 2.000 Credits. Das entspricht 2.000 Worten, die ihr prüfen könnt. Das System erkennt KI-Inhalte von ChatGPT, aber auch von Claude, Gemini, Microsoft Copilot und anderen.

Ihr habt außerdem die Möglichkeit, eure Website mit dem HUMN-1-Zertifikat als „menschlich generiert“ deklarieren zu lassen.

Winston AI Essentiell Kosten & Nutzen

Für zehn Euro pro Monat bekommt ihr 80.000 Credits und könnt damit 80.000 Worte oder auch Bilder scannen lassen. Weitere Funktionen sind:

Feedback verfassen

Support per Chat & E-Mail

Upload von Dokumenten

Scan von Handschriften und Bildern

PDF-Berichte zu Texten erstellen

Winston AI Fortschrittlich Kosten & Nutzen

Für 16 Euro pro Monat bekommt ihr 200.000 Credits, was 200.000 Worten entspricht. Lasst ihr KI-Bilder erkennen, zahlt ihr 300 Credits pro Bild. Weitere Funktionen sind:

Alle Funktionen von Winston AI Essentiell

Erweiterte Plagiatserkennung

Nutzung mit bis zu fünf Teammitgliedern

Zugriff auf HUMN-1-Website Zertifizierung

Winston AI Elite Kosten & Nutzen

Hier stehen euch für 26 Euro pro Monat 500.000 Credits für die KI-Inhaltserkennung zur Verfügung. Darüber hinaus bekommt ihr alle Funktionen der Versionen Essentiell und Fortschrittlich.

Als zusätzliche Option könnt ihr unbegrenzt Teammitglieder einladen und euer Guthaben für mehr Credits aufladen. Winston AI bietet euch individuelle Lösungen an, wenn ihr den Detektor als Unternehmen nutzen wollt.

Alternativen zu Winston AI

Winston AI ist nicht der einzige ChatGPT-Detektor. Schon seit der rasanten Weiterentwicklung versucht man Programme zu erstellen, die KI-generierte Inhalte herausfiltern. Open AI hatte selbst einen Detektor auf dem Markt (AI-Text Classifier), der 2023 aufgrund mangelnder Trefferquoten wieder verschwand.

Meine ganz persönliche Wahrheit ist, dass die Erfolgsrate bislang unmöglich ist. Es gibt Erkennungsmerkmale für KI-Texte, aber deren Auftauchen bedeutet nicht immer, dass ein Text tatsächlich mit KI erstellt wurde.

Nehmen wir den berühmten Gedankenstrich, der mittlerweile als Sinnbild für KI-generierte Texte steht. Ich meide ihn nun, aber nicht mangels Nutzen, sondern mangels Lust, dass meine Texte als KI-Werk gesehen werden.

Alternativen zur Erkennung gibt es aber trotzdem und wenn ihr euch viel mit Text und KI beschäftigt, solltet ihr sie kennen:

GPT Zero (Trefferquote laut eigener Angaben 99 Prozent)

AI Detector Pro (macht keine Angabe zur Trefferquote)

Originality.ai (bietet Plagiats-, Inhalts- und Human-Scanner)

Meiner ganz persönlichen Meinung nach taugen die meisten heutigen KI-Detektoren (noch) nichts und ihr solltet euch auf andere Parameter verlassen. Was nutzt es euch, wenn ein Text sprachlich zu 100 Prozent menschlich wirkt, inhaltlich aber voller Fehler und Unwahrheiten ist?

Achtet bei der Texterstellung oder beim Prüfen von Texten lieber auf die Stimmigkeit des Inhalts und den echten Mehrwert für Leser. Dann sind KI-Detektoren zweitrangig.

