ChatGPT gibt keine Antworten? Dieser Kniff kann helfen

Kaum ein Tool hat in der Vergangenheit kurz nach seinem Start für so viel Aufsehen gesorgt wie ChatGPT. Will man auf den Chatbot zugreifen, kann es immer wieder vorkommen, dass ChatGPT nicht funktioniert. Was kann man in solchen Fällen machen? Am Mittwochvormittag gibt es eine größere Störung beim KI-Dienst.

Server-Status prüfen

Update vom 03.09.2025:

Heute gibt es wieder eine Störung bei ChatGPT. Das beliebte LLM ist nicht down, zeigt aber keine Antworten an. Die Entwickler hinter der KI sind bereits damit beschäftigt, das Problem zu lösen. Auf der offiziellen Website von OpenAI findet ihr die folgende Meldung: Screenshot der Störungsmeldung von ChatGPT am 03. September 2025. (© Screenshot GIGA)

Wir haben uns den Fehler in der Redaktion ebenfalls angeschaut. Die Antwort scheint generiert, aber nicht angezeigt zu werden. Als wir den Chat aktualisiert haben (F5 oder Aktualisierungspfeil im Browser), erschien die Antwort doch. Das folgende Bild zeigt euch, woran ihr den Fehler erkennt.

Oben im Bild seht ihr, wie es aussieht, wenn ChatGPT keine Antwort anzeigt. Unten im Bild seht ihr die Fehlermeldung beim Login. (© Screenshots & Bearbeitung GIGA)

Alternativ könnt ihr versuchen, euch aus eurem Account abzumelden und wieder anzumelden. Dann könnt ihr den Kniff mit der Aktualisierung erneut versuchen. Viele können sich aktuell aber nicht einmal abmelden.

Ursprünglicher Artikel:

Der KI-Chatbot kann euch auf viele Fragen schnelle Antworten geben und zum Beispiel bei Hausaufgaben unterstützen, Gedichte schreiben oder Hilfe im Haushalt geben. Leider klappt das nicht immer. Häufig ist ein Login bei ChatGPT gar nicht erst möglich.

ChatGPT funktioniert nicht? Daran kann es liegen

Funktioniert ChatGPT nicht, ist das meistens auf einen hohen Besucheransturm zurückzuführen. Für die verschiedenen Anfragen muss der Chatbot im Hintergrund ordentlich arbeiten. Damit man ohne lange Wartezeiten eine Antwort bekommt, wird die Anzahl der gleichzeitigen Besucher durch den Anbieter beschränkt. Lest ihr also eine Meldung wie „ChatGPT is at capacity right now“, ist der Dienst derzeit ausgelastet und es können sich keine weiteren Nutzer einloggen. Das lässt sich manchmal umgehen:

Die Störungen sind meist nur kurzzeitig . Oft lassen sich Login-Probleme bereits beheben, indem man einfach „F5“ auf der Tastatur drückt und die Seite somit neu lädt.

. Oft lassen sich Login-Probleme bereits beheben, indem man einfach „F5“ auf der Tastatur drückt und die Seite somit neu lädt. Zu Stoßzeiten sind die Wartezeiten aber länger. Dann bleibt nichts anderes übrig, als sich später bei ChatGPT anzumelden.

In seltenen Fällen hilft es auch, sich über einen VPN-Dienst bei ChatGPT einzuloggen. Auch im Inkognito-Modus im Browser soll man manchmal Login-Probleme umgehen können.

Die besten Chancen auf einen reibungslosen Login hat man am Morgen und Vormittag . Je später es am Tag wird, umso mehr europäische Nutzer greifen aus dem Feierabend auf den Dienst zu. Geht es auf den Nachmittag zu, stoßen zudem Nutzer aus dem Westen der Welt wie den USA hinzu.

. Je später es am Tag wird, umso mehr europäische Nutzer greifen aus dem Feierabend auf den Dienst zu. Geht es auf den Nachmittag zu, stoßen zudem Nutzer aus dem Westen der Welt wie den USA hinzu. Wer Login-Probleme generell umgehen will, kann sich einen kostenpflichtigen ChatGPT-Plus-Account anlegen. Mit dem Abonnement hat man jederzeit einen gesicherten Zugang, solange der Chatbot funktionsfähig ist und keine größeren Störungen vorliegen.

In seltenen Fällen sind die Server von ChatGPT komplett down. Dann funktioniert der Dienst für niemanden mehr. Der Anbieter OpenAI stellt eine Seite zur Verfügung, auf der man den Server-Status von OpenAI überprüfen kann. Ist hier etwas rot angezeigt, ist ChatGPT vermutlich down und ihr müsst warten, bis der Anbieter die Störungen behoben hat.

ChatGPT: Fehler und Probleme beseitigen

Auch wenn man sich erfolgreich einloggen konnte, kann es zu Problemen bei ChatGPT kommen. Diese Fehler sind meistens ebenfalls auf einen hohen Besucherzustrom zurückzuführen und nur kurzzeitig. Einige Fehler könnt ihr selbst beseitigen:

Wird zum Beispiel die Meldung „Umleitungsfehler: Beim Verbinden trat ein Fehler auf“ angezeigt, überprüft, ob euer Browser Cookies akzeptiert. Habt ihr das Speichern von Cookies deaktiviert, lässt sich ChatGPT nicht nutzen.

Stellt zudem sicher, dass euer Browser in der aktuellen Version läuft.

Um Probleme mit ChatGPT zu verhindern, sollte zudem die Internetverbindung bei euch reibungslos laufen. Überprüft, ob datenlastige Anwendungen im Hintergrund laufen, die die Verbindung beeinträchtigen könnten, etwa Video-Streams oder Downloads.

Versucht auch, ChatGPT mit einem anderen Gerät zu öffnen. Möglicherweise habt ihr Browser-Add-ons installiert oder Firewall-Einstellungen eingerichtet, durch die der Dienst nicht richtig läuft.

Wenn der Fehler „Network Error“ auftritt, stellt ihr womöglich zu viele Fragen hintereinander oder ChatGPT will eine zu lange Antwort verfassen. Wartet also zwischen euren einzelnen Befehlen und gebt ChatGPT die Anweisung, zum Beispiel nur die ersten 100 Wörter einer Antwort anzuzeigen.

Falls es nur eine zeitweise Störung bei ChatGPT gibt, könnt ihr euch die Zeit mit diesen Alternativen vertreiben.

