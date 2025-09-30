ChatGPT-Kindersicherung: So macht ihr die KI sicherer für eure Kinder

Wenn eure Kinder ChatGPT nutzen, können sie schnell auf Inhalte stoßen, die nicht altersgerecht sind. Aus diesem Grund bietet OpenAI jetzt endlich auch Jugendschutz-Einstellungen an, mit denen ihr die Funktionen und Inhalte der KI anpassen könnt. Wie ihr zu den Einstellungen gelangt und was ihr alles einstellen könnt, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was könnt ihr mit dem Kinderschutz einstellen?

ChatGPT birgt für junge Nutzer einige Gefahren. So können Kinder auf virale Challenges stoßen, ein Chat-Rollenspiel mit gewaltverherrlichenden oder sexuellen Inhalten abhalten oder allgemein eine parasoziale Bindung zu der KI aufbauen, die für das Alter unangemessen ist. Aus diesem Grund hat OpenAI eine ganze Reihe an Jugendschutzmaßnahmen, Einschränkungen und Benachrichtigungen im Ernstfall hinzugefügt. Unter anderem ist folgendes mit den Jugendschutz-Einstellungen möglich:

Anzeige

Inhalte filtern

Automatischer Schutz vor sensiblen Themen wie Gewalt, Sex oder extreme Schönheitsideale.

Funktionen einschränken

Sprachmodus : Damit keine Sprachsteuerung mehr möglich ist.

: Damit keine Sprachsteuerung mehr möglich ist. Bildgenerierung : Um das Erstellen von Bildern zu verhindern.

: Um das Erstellen von Bildern zu verhindern. Gesprächsspeicherung („Memory“) : Damit ChatGPT keine Gespräche speichert und sich später darauf bezieht (parasoziale Bindung).

: Damit ChatGPT keine Gespräche speichert und sich später darauf bezieht (parasoziale Bindung). Ruhezeiten : Legt fest, wann ChatGPT nicht genutzt werden darf.

: Legt fest, wann ChatGPT nicht genutzt werden darf. Modellverbesserung: Damit die Gespräche eurer Kinder nicht zur Verbesserung der KI verwendet werden.

Anzeige

Sicherheitswarnungen erhalten

OpenAI benachrichtigt euch , wenn ChatGPT Anzeichen für ernsthafte Probleme erkennt (z. B. Selbstgefährdung).

, wenn ChatGPT Anzeichen für ernsthafte Probleme erkennt (z. B. Selbstgefährdung). Ihr erhaltet nur die Informationen, die ihr braucht. Die Privatsphäre des Kindes soll geschützt bleiben.

So richtet ihr die Jugendschutz-Einstellungen ein

Öffnet die Jugendschutz-Einstellungen von ChatGPT, indem ihr unten auf euren Namen und dann auf „Einstellungen“ → „Kindersicherung“ klickt. Klickt auf „Familienmitglied hinzufügen“, um euer Kind per E-Mail oder SMS einzuladen. © GIGA Sobald eure Kinder die Einladung annimmt, sind die beiden Accounts verknüpft und ihr könnt die Einstellungen von eurem Account aus verwalten. Nun könnt ihr auswählen, welche Funktionen aktiviert oder deaktiviert sein sollen und ob ihr bei Sicherheitsbedenken informiert werden sollt. Wichtig ist jedoch: Eure Kinder können die Verknüpfung jederzeit aufheben! In dem Fall werdet ihr aber darüber benachrichtigt.

Weitere Fragen zum Jugendschutz bei ChatGPT Können meine Kinder die Einstellungen selbst ändern? Jein. Nur der Account der Eltern kann die Jugendschutz-Einstellungen anpassen. Kinder können die Verknüpfung jederzeit aufheben, worüber der Eltern-Account jedoch informiert wird. Was passiert, wenn ChatGPT ein Problem erkennt? Ihr erhaltet eine Benachrichtigung mit den wichtigsten Informationen, um eure Kinder zu unterstützen. Die Privatsphäre der Kinder wird dabei gewahrt. Kostet das etwas? Nein. Die Jugendschutz-Einstellungen sind für alle ChatGPT-Nutzer kostenlos – egal, ob ihr eine Plus-Mitgliedschaft habt oder die KI im kostenfreien Modell nutzt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.