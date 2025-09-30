ChatGPT-Kindersicherung: So macht ihr die KI sicherer für eure Kinder

Wenn eure Kinder ChatGPT nutzen, können sie schnell auf Inhalte stoßen, die nicht altersgerecht sind. Aus diesem Grund bietet OpenAI jetzt endlich auch Jugendschutz-Einstellungen an, mit denen ihr die Funktionen und Inhalte der KI anpassen könnt. Wie ihr zu den Einstellungen gelangt und was ihr alles einstellen könnt, erfahrt ihr hier.
Was könnt ihr mit dem Kinderschutz einstellen?
ChatGPT birgt für junge Nutzer einige Gefahren. So können Kinder auf virale Challenges stoßen, ein Chat-Rollenspiel mit gewaltverherrlichenden oder sexuellen Inhalten abhalten oder allgemein eine parasoziale Bindung zu der KI aufbauen, die für das Alter unangemessen ist. Aus diesem Grund hat OpenAI eine ganze Reihe an Jugendschutzmaßnahmen, Einschränkungen und Benachrichtigungen im Ernstfall hinzugefügt. Unter anderem ist folgendes mit den Jugendschutz-Einstellungen möglich:
Inhalte filtern
- Automatischer Schutz vor sensiblen Themen wie Gewalt, Sex oder extreme Schönheitsideale.
Funktionen einschränken
- Sprachmodus: Damit keine Sprachsteuerung mehr möglich ist.
- Bildgenerierung: Um das Erstellen von Bildern zu verhindern.
- Gesprächsspeicherung („Memory“): Damit ChatGPT keine Gespräche speichert und sich später darauf bezieht (parasoziale Bindung).
- Ruhezeiten: Legt fest, wann ChatGPT nicht genutzt werden darf.
- Modellverbesserung: Damit die Gespräche eurer Kinder nicht zur Verbesserung der KI verwendet werden.
Sicherheitswarnungen erhalten
- OpenAI benachrichtigt euch, wenn ChatGPT Anzeichen für ernsthafte Probleme erkennt (z. B. Selbstgefährdung).
- Ihr erhaltet nur die Informationen, die ihr braucht. Die Privatsphäre des Kindes soll geschützt bleiben.
So richtet ihr die Jugendschutz-Einstellungen ein
- Öffnet die Jugendschutz-Einstellungen von ChatGPT, indem ihr unten auf euren Namen und dann auf „Einstellungen“ → „Kindersicherung“ klickt.
- Klickt auf „Familienmitglied hinzufügen“, um euer Kind per E-Mail oder SMS einzuladen.
- Sobald eure Kinder die Einladung annimmt, sind die beiden Accounts verknüpft und ihr könnt die Einstellungen von eurem Account aus verwalten.
- Nun könnt ihr auswählen, welche Funktionen aktiviert oder deaktiviert sein sollen und ob ihr bei Sicherheitsbedenken informiert werden sollt.
- Wichtig ist jedoch: Eure Kinder können die Verknüpfung jederzeit aufheben! In dem Fall werdet ihr aber darüber benachrichtigt.