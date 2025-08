„ChatGPT Plus“-Abo kündigen am PC, Handy und Tablet

Mit einem „ChatGPT Plus“- oder „ChatGPT Pro“-Abo könnt ihr von schnelleren Antwortzeiten, priorisiertem Zugang und weiteren exklusiven Funktionen profitieren. Falls ihr die Mitgliedschaft jedoch nicht mehr nutzen wollt, könnt ihr das Abo jederzeit beenden. Wie ihr das „ChatGPT“-Abo kündigt, erfahrt ihr hier.

ChatGPT-Abo kündigen, wenn es über die Webseite abgeschlossen wurde (PC)

Wenn ihr das Plus- oder Pro-Abo über die Webseite in eurem Browser abgeschlossen habt, geht ihr wie folgt bei der Kündigung vor:

Öffnet die „ChatGPT“-Seite in einem neuen Tab eures Browsers und loggt euch mit euren Zugangsdaten ein (falls nicht automatisch geschehen). Klickt auf euer Profilbild oder Namen unten links und wählt hier „Einstellungen“ aus. Unter dem Menüpunkt „Abonnement“ findet ihr jetzt „Abonnement verwalten“, klickt hierauf. Hier findet ihr abschließend die Option, das Abo zu kündigen.

ChatGPT-Abo am Smartphone und Tablet kündigen (Android & iPhone)

Wenn ihr das „ChatGPT Plus/Pro“-Abo direkt mit dem Handy oder Tablet abgeschlossen habt, könnt ihr das Abo für gewöhnlich direkt über das Gerät kündigen. Geht dafür je nach Gerät/Betriebssystem wie folgt vor:

Android-Handys & -Tablets

Öffnet den „Google Play Store“ auf eurem Gerät. Tippt oben rechts auf euer Profilbild und dann auf „Zahlungen und Abos“. Wählt hier den Menüpunkt „Abos“ an. Tippt hier auf „ChatGPT“ und abschließend auf den Button „Abo kündigen“.

Alternativ findet ihr eure über Google laufenden Abos auch auf dieser Seite. So könnt ihr das am Handy abgeschlossene Abo auch problemlos über den Browser am PC beenden.

iPhone (iOS) & iPad (iPadOS)

Öffnet die Einstellungen auf eurem Apple-Gerät. Tippt auf euren Namen und dann auf „Abonnements“. Wählt euer „ChatGPT“-Abonnement aus. Tippt abschließend auf „Abonnement kündigen“ und bestätigt eure Auswahl.

Alternativ findet ihr eure über Apple laufenden Abos auch auf dieser Seite. So könnt ihr das am iPhone oder iPad abgeschlossene Abo auch problemlos im Browser beenden.

