ChatGPT Study Mode: Wie funktioniert der Modus für Schüler und Studenten?

Ende Juli 2025 hat OpenAI den „Study“-Modus (Deutsch: „Studieren und Lernen“) in ChatGPT eingeführt. Wie funktioniert das und was sind die Vorteile?

ChatGPT: Studieren und Lernen – das steckt dahinter

Der Study Mode (in der deutschen Oberfläche oft „Studieren und Lernen“ genannt) ist seit dem 29. Juli 2025 in ChatGPT verfügbar. Er richtet sich an Lernende, die nicht nur Antworten erhalten, sondern etwas verstehen wollen. Statt direkt Lösungen zu liefern, begleitet ChatGPT den Nutzer mit einer strukturierten Schritt‑für‑Schritt‑Erklärung, gezielten Rückfragen, Quizzen und Reflexionsimpulsen (Quelle: OpenAI). Der Modus lässt sich jederzeit während eines Chats aktivieren oder deaktivieren. Dazu tippt ihr unterhalb des Texteingabefensters einfach auf „Tools“ und wählt die Option „Studieren und Lernen“ aus.

Wie funktioniert der Modus?

Beim Start fragt ChatGPT nach eurem Vorwissen, Lernziel und Hilfebedarf. Inhalte werden in kleine, verständliche Abschnitte aufgeteilt. Zwischenüberschriften halten euch nicht überfordert. Das System stellt gezielte Gegenfragen, gibt Hinweise und will ähnlich wie ein Tutor zum Nachdenken anregen. Quizfragen, offene Aufgaben und Rückmeldung sollen beim Speichern von Wissen und der Anwendung des Gelernten helfen. Auch Bilder und Prüfungsfragen sowie früher genutzte Inhalte lassen sich einbeziehen.

Vorteile des Study-Modus

Vorteil Warum? Fördert aktives Lernen Anstatt euch die Lösung zu servieren, motiviert der Modus, selbst zu denken und Zusammenhänge herzustellen. Individuelle Anpassung Quiz und Fragen passen sich eurem Wissensstand und Lernziel an. Motivieren und interaktiv Durch Quiz, Fragen und kleine Belohnungen bleibt Motivation bestehen Breite Verfügbarkeit Verfügbar für Free‑, Plus‑, Pro‑ und Team‑Nutzer; ChatGPT Edu folgt bald.

Der Modus eignet sich vor allem für komplexe Themen, bei denen man Inhalte nicht nur hinnehmen, sondern auch verstehen will. Man erhält so durch die Künstliche Intelligenz auch konstruktives Feedback und kann Lernziele verfolgen sowie Selbsttests machen. Der „Study“-Mode kann auch für Selbstlernprojekte und zum Aufbau von Fähigkeiten abseits der Schule, etwa für Fremdsprachen, Musik oder Fachgebiete wie Finanzen, eingesetzt werden.

Mögliche Nachteile und Kritik

Auch der Modus „Studieren und Lernen“ ist nicht immer fehlerfrei. Es gibt keine Garantie für eine Fachgenauigkeit und genauso wie bei normalen ChatGPT-Antworten sollte man Antworten immer kritisch hinterfragen und prüfen. Für schnelle Antworten kann der Modus auch zu langsam oder umständlich sein. Wer den „Study“-Modus zu viel einsetzt, könnte seine eigenen Denkprozesse verdrängen und sich langfristig beim Denken zu abhängig von der KI machen.

Die Bildungswissenschaftlerin Nele Hirsch sieht in dem neuen Modus vor allem ein „Marketing-Blendwerk“ (Quelle: Deutsches Schulportal):

Der Study Mode verschleiert, dass es eine veränderte Lernkultur braucht.

Ihr zufolge ist der Lernmodus keine pädagogische Innovation, sondern vor allem ein Marketing-Instrument, das grundlegende Probleme des Lernens im digitalen Zeitalter nicht löst, sondern verschleiert. Der Study Mode versucht, ein pädagogisches Problem technisch zu lösen. Die zugrundeliegende Lernkultur mit Noten- und Leistungsdruck und einer fehlenden Relevanz der Aufgaben bleibt unangetastet. Schüler können den Modus leicht umgehen, wenn sie keine intrinsische Motivation mitbringen.

Notwendig wäre ihr zufolge ein Wandel hin zu offenem, eigenverantwortlichem Lernen, nicht eine Hilfskrücke. Die eigentlich notwendige Diskussion über digitale Mündigkeit, partizipative Technikgestaltung und neue Lernkulturen wird durch das Lern-Tool von OpenAI verdrängt.