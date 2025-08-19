ChatGPT und Co.: Prompts-Generatoren helfen euch bei der Nutzung

Egal mit welcher KI ihr arbeitet, den besten Output bekommt ihr mit guten Prompts. Manchmal fällt es schwer, die eigenen Wünsche zu formulieren. Dabei helfen Prompts-Generatoren.

Was ist ein Prompt-Generator?

Mit einem Prompt-Generator erstellt ihr kompakte und aussagekräftige Prompts, die ihr dann für KI-Systeme wie ChatGPT, Claude und Co. verwenden könnt. Der Generator macht aus eurem Input eine für KI gut verständliche Befehlsgebung, um das Ergebnis zu optimieren.

Stellt euch vor, ihr wollt ein Bild einer Katze generieren, die in der Sonne liegt und sich putzt. Das könnt ihr in einem Satz formulieren, doch dabei geht einiges an Input verloren. Ein guter Prompt beschreibt eure Wünsche präzise und verständlich, vom Motiv bis zur Lichtwahl.

Für Laien ist es schwierig, korrekte und KI-freundliche Prompts zu erstellen, daher gibt es sogenannte Prompt-Generatoren. Sie machen aus eurem Kurz-Input verarbeitbare Prompts für die KI. Einige der besten davon stellen wir euch vor.

PromptBase

Dieser Prompt-Generator basiert auf bestehenden Prompts. Ihr meldet euch an und könnt über 200.000 verschiedene KI-Vorschläge für den besten Output entdecken und nutzen. Die Suchleiste ermöglicht es, Prompts nach Hashtags zu suchen.

Mit PromptBase könnt ihr beispielsweise Bilder mit doppelter Belichtung versehen oder aus euren Tieren Pixar-Zeichnungen erstellen lassen. Für sehr individuelle Arbeiten ist PromptBase nur bedingt geeignet.

Kostenlos ist die Nutzung nicht, ihr zahlt für die meisten Prompts eine einmalige Gebühr, die zwischen zwei und sieben Euro liegen kann. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, eigene Prompts zu generieren, hochzuladen und zu verkaufen.

Dein KI Kompass

Dieser KI-Generator ist speziell für ChatGPT gemacht und bietet euch die Möglichkeit, sehr präzise Prompts zu erstellen. Ihr könnt das Tool ohne Anmeldung nutzen und eure Prompts generieren lassen. Geht hierfür folgende Parameter ein:

Aufgabenbeschreibung (z.B. Verfasse einen Newsartikel)

Thema des Artikels

Schreibstil (modern, kreativ, akademisch)

Tonalität (freundlich, aktiv, passiv)

Zielgruppe des Textes

gewünschte Länge

Anrede im Text

Emoji-Verwendung im Text

Sprache des Outputs

Format

Persona (z.B. kann ChatGPT in der Rolle eines Experten schreiben)

Beachtet, dass der KI-Generator rückständig bezüglich der Modelle ist. Hier wird o3(mini) als aktuelles ChatGPT-Modell beschrieben, dabei ist 5.0 längst am Start.

KI-Bilder können zuweilen ganz schön nerven. Schaut euch unser Video dazu an:

Web Utility

Für zufällige Prompts ist Web Utility geeignet. Ihr könnt den Generator für verschiedene KI-Modelle nutzen, selbst für Dall-E, DreamStudio und Midjourney liefert er die prassenden Prompts.

Bei der Nutzung wählt ihr, worum es sich bei eurem Prompt handeln soll, was der Zweck ist und könnt dann noch Details hinzufügen. Wählt außerdem aus, welcher Ton bei Texten erzeugt werden soll und in welchem Format ihr den Output wollt.

Zudem könnt ihr euch Prompts für Bilder und Videos (z.B. über Sora) geben lassen. Je präziser ihr die Angaben macht, desto effektiver ist der Prompt.

PromptPerfect

Dieser KI-Prompt-Generator funktioniert nur nach Anmeldung, ihr könnt ihn aber kostenlos nutzen. Meldet euch einfach mit eurer E-Mail-Adresse an und erstellt Prompts für Claude, Stable Diffusion, ChatGPT, Dall-E und andere. Die Benutzeroberfläche ist einsteigerfreundlich, wenn ihr Englisch beherrscht. Die Übersetzung über den Browser funktioniert, ist aber nicht optimal.

Um den optimalen Prompt zu erzeugen, wählt ihr euer genutztes Modell aus und folgt dann der Schritt-für-Schritt-Anleitung des Tools.

Kleiner Tipp: Schaut euch an, was PromptPerfect aus eurer Eingabe macht, denn so lernt ihr nebenbei selbst die optimalen Prompts zu erstellen.

Prompt Generatoren sind praktisch, um euren Output von KI-Systemen zu optimieren. Die KI arbeitet nur so gut, wie eure Eingabe ist. Die Nutzung solcher Generatoren kann euch helfen, euer Prompting sukzessive zu verbessern.