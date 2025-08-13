ChatGPT-Update gefällt euch nicht? So holt ihr euch die alte Version zurück

Viele Nutzer von ChatGPT haben nach der Einführung von GPT-5 gemischte Gefühle. Zwar bietet die neue Version in der Regel präzisere Antworten, mehr Kontextverständnis und erweiterte Funktionen, doch nicht jeder ist sofort begeistert. Manche bevorzugen die Schreibweise oder Antwortlogik älterer Modelle wie GPT-4 oder sogar GPT-3.5. Wer nach der Umstellung auf GPT-5 nicht zufrieden ist, kann eine alte Version von ChatGPT verwenden.

ChatGPT: GPT-4 oder älter statt GPT-5 nutzen

Tatsächlich kann man einfach ein altes Modell wie GPT-4 wieder einstellen. Das geht allerdings nur, wenn man die Plus-Option des KI-Tools abonniert hat. Ohne Abonnement müsst ihr die aktuelle GPT-Version nutzen. Habt ihr einen ChatGPT-Plus-Account, wählt ihr so das Modell aus:

Loggt euch in euer ChatGPT-Konto ein. In einem neuen Chat-Fenster tippt ihr oben auf den Eintrag „ChatGPT 5“. Ein Menü klappt auf. Hier findet ihr den Punkt „Ältere Modelle“ beziehungsweise „Legacy-Models“. Wählt ein anderes Modell aus.

Tippt oben auf die Modellversion, um sie zu ändern. (© Screenshot GIGA)

Beachtet, dass ihr nicht uneingeschränkt auf alte Sprachmodelle zugreifen könnt. Unmittelbar nach dem Start von GPT-5 steht im Chat-Bereich nur die frühere Version „GPT-4o“ zur Auswahl. Nutzt ihr selbst erstellte Bots, könnt ihr auch auf ältere Sprachmodelle zugreifen. Allerdings kann OpenAI den Zugriff jederzeit deaktivieren. Die Option findet ihr auch in der App. Bei einigen Nutzern versteckt sich die Option im Einstellungsmenü im Bereich „Allgemein“.

Alte Modelle nutzen: Das sollte man beachten

Ohne ChatGPT-Plus-Konto lässt sich die Einstellung nicht durchführen. Nach einer vollständigen Umstellung ersetzt OpenAI in der Regel das alte Modell. Man kann es dann über die Standardoberfläche nicht mehr direkt auswählen. Manche Plattformen oder Integrationen bieten noch längere Zeit Zugriff auf ältere Modelle. Greift ihr also auf ChatGPT über einen Drittanbieter zu, könnt ihr hier möglicherweise länger GPT-4 oder älter nutzen. Generell muss man aber bei Plattformen außerhalb des OpenAI-Systems auf Datenschutz und mögliche Mehrkosten achten.

Alte Unterhaltungen in ChatGPT bleiben gespeichert und zeigen weiterhin Antworten im Stil des alten Modells.

Warum Nutzer beim alten Modell bleiben wollen

Vertrauter Schreibstil: Manche empfinden die neue Version als zu formell oder zu „glatt“.

Manche empfinden die neue Version als zu formell oder zu „glatt“. Spezielle Anwendungsfälle: Bestimmte Workflows oder Automatisierungen liefen mit GPT-4 stabiler.

Bestimmte Workflows oder Automatisierungen liefen mit GPT-4 stabiler. Technische Kompatibilität: Manche Dritt-Tools oder Skripte sind auf die Antworten älterer Modelle optimiert.

Zum Start von GPT-5 gab es noch keine Möglichkeit, auf ein älteres Modell zu wechseln. Erst nachdem sich zahlreiche Nutzer bei Reddit und Co. beschwert haben, lenkten die Entwickler ein und reichten die Option nach.