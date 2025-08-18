ChatGPT vs. Copilot: Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Vergleich

Als Microsoft-365-Nutzer seid ihr mit Copilot garantiert schon einmal zusammengestoßen, aber auch ChatGPT dürften die meisten von euch kennen. Welche KI kann eigentlich mehr?

ChatGPT im Fokus: Das bietet euch die KI

Mit ChatGPT fing der Hype um KI so richtig an, auch wenn es schon vorher künstliche Intelligenz gab. Sam Altman hat mit OpenAI dafür gesorgt, dass generative KI-Systeme salonfähig wurden.

Mittlerweile sind wir bei GPT 5.0 angekommen, die Neueinführung hat für viel Kritik gesorgt. ChatGPT kann vieles, ist für Android, iOS, WhatsApp und Desktop verfügbar und steht euch sogar kostenlos parat. Für maximale Funktionalität sind allerdings Premiumversionen empfehlenswert.

Das kann ChatGPT im Schnellcheck:

ChatGPT hilft euch bei der Erstellung von Code und unterstützt einfache Programmierungsaufgaben .

. Generativ kann euch ChatGPT Texte übersetzen, neu verfassen, paraphrasieren und auf Fehler kontrollieren.

übersetzen, neu verfassen, paraphrasieren und auf Fehler kontrollieren. Nutzt ihr Premium, könnt ihr Dokumente hochladen und sie von ChatGPT analysieren, zusammenfassen oder übersetzen lassen.

hochladen und sie von ChatGPT analysieren, zusammenfassen oder übersetzen lassen. Einfache Bild-Generierungen funktionieren, Zuverlässigkeit ist hier aber ein klarer Schwachpunkt.

funktionieren, Zuverlässigkeit ist hier aber ein klarer Schwachpunkt. Möchtet ihr ChatGPT in eure Bestandssysteme integrieren, stehen euch dafür API-Schnittstellen zur Verfügung.

Übers Handy funktioniert sogar die Sprachausgabe, sodass ihr mit ChatGPT Unterhaltungen führen könnt. Mittlerweile klingen die verschiedenen Stimmen so authentisch (inklusive „Ähm“, „Oh“ und Atmung), dass es sich fast wie die Sprachnachricht einer Freundin oder eines Freundes anhört.

Copilot im Fokus: Das liefert die KI von Microsoft

Auf Copilot stoßt ihr bei der Nutzung von Microsoft 365. Während „Chatti“ ein klassischer Chatbot mit Funktionen ist, hat Copilot einen stärkeren Werkzeugcharakter. Ihr könnt hiermit nicht nur Texte in Word generieren lassen, sondern auch in Outlook, Excel und Teams damit arbeiten.

Das kann Copilot im Schnellcheck:

Lasst euch eure Chats, E-Mails und sogar Teams-Telefonate von Copilot zusammenfassen .

. Copilot greift auf euer Word zu und erstellt für euch nach Prompt Dokumente, Präsentationen oder analysiert eure Excel-Daten. Zugriff hat Copilot nur auf Daten, die ihr selbst angelegt habt.

für euch nach Prompt Dokumente, Präsentationen oder analysiert eure Excel-Daten. Zugriff hat Copilot nur auf Daten, die ihr selbst angelegt habt. Nutzt ihr Microsoft Purview, übernimmt Copilot für euch die Planung von Besprechungen und behält eure Sicherheitslücken im Blick.

Eine Besonderheit bei Copilot ist die personalisierte Nutzbarkeit. Die KI greift auf eure persönlichen Daten zurück und kann euch so persönliche Antworten geben.

ChatGPT muss dagegen zunächst lernen und kann als Standalone-Variante nur jene Daten nutzen, die ihr der KI zur Verfügung stellt.

Copilot oder ChatGPT: Was passt wirklich zu euch?

Was passt, hängt von euren Ansprüchen ab. ChatGPT ist perfekt für euch, wenn ihr einen vielfältigen Allrounder an eurer Seite braucht. Das System arbeitet eigenständig, kann aber API-basiert genutzt werden. Trainiert wurde ChatGPT auf Basis von öffentlichen Daten.

Ihr könnt ChatGPT für Alltagszwecke verwenden, euch Rezepte erstellen lassen, Bilder generieren, Texte optimieren und vieles mehr.

Copilot ist für euch sinnvoll, wenn ihr ohnehin Microsoft 365 nutzt. Microsoft Graph und Unternehmensdaten werden genutzt, um Copilot zu personalisieren. Eure Daten bleiben anonym und werden nicht für Trainingszwecke verwendet. Bei ChatGPT ist das anders, hier können eure Daten verwendet werden.

Copilot ist die optimale KI-Lösung für Unternehmen oder wenn ihr auf der Suche nach einem persönlichen Assistenten seid. Im praktischen Umgang mit beiden KI-Systemen werdet ihr den Unterschied merken.

Copilot ist steifer und spezieller, braucht länger für Antworten und ist ungeeignet für unterhaltsame Gespräche. Wenn ihr KI nicht nur als Werkzeug, sondern auch als „Gesprächspartner“ für zwischendurch nutzt, ist ChatGPT die zugänglichere Variante.