ChatGPT will euer Geld – und PayPal kassiert mit

ChatGPT führt euch mit Paypal zur Kasse.

PayPal und OpenAI arbeiten künftig zusammen. Ziel der neuen Vereinbarung ist es, Einkäufe direkt über Chats abzuwickeln. Das soll für Nutzer bequemer sein und für Händler eine ganz neue Einnahmequelle eröffnen. Bis zum Start dauert es aber noch etwas.

Mit PayPal: ChatGPT als Verkaufsplattform

PayPal will den eigenen Bezahldienst in ChatGPT integrieren. Nutzer sollen über den Chatbot von OpenAI nicht nur Produkte entdecken, sondern diese auch sofort bezahlen können, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Eine Kooperation dieser Art haben die beiden Unternehmen gerade bestätigt. Der Start ist für das Jahr 2026 geplant, erste Händler können aber bereits ihr Interesse signalisieren und sich anmelden.

PayPal übernimmt dabei nach eigener Angabe die Zahlungsabwicklung inklusive Käuferschutz und Sendungsverfolgung. Die technische Umsetzung basiert auf einer zentralen Schnittstelle, die laut PayPal keine individuellen Händleranbindungen erfordert. Das sei vorteilhaft, da Händler ihre Systeme nicht extra umstellen müssen (Quelle: PayPal).

Die Einbindung soll sowohl für kleine Online-Shops als auch für große Marken Vorteile haben. Über den Umfang der Produktplatzierungen oder Kriterien für die Auswahl macht PayPal aber bislang keine Angaben. Fest steht, dass sich der Zahlungsanbieter den Zugang zu Millionen ChatGPT-Nutzern sichern und sich in einem wachsenden KI-Ökosystem positionieren will.

Wegen PayPal: ChatGPT mit Produktwerbung?

Für ChatGPT-Nutzer bedeutet die Kooperation wahrscheinlich eine tiefere Verknüpfung von Information und Konsum. Wer Produkte werblich im Chat vorgeschlagen bekommt, landet womöglich schneller im Kaufprozess, ohne diesen bewusst eingeleitet zu haben. Die genaue Ausgestaltung der PayPal-Integration steht aber noch aus.

Neben der Bezahlintegration kündigte PayPal an, künftig stärker auf OpenAIs KI-Angebote zu setzen. Das betrifft unter anderem firmeninterne Tools wie ChatGPT Enterprise oder den Einsatz von Codex in der Softwareentwicklung. Intern will das Unternehmen so Prozesse beschleunigen und Produkte schneller auf den Markt bringen.