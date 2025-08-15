ChatGPT wird persönlicher: Die KI bekommt neue Farben und so stellt ihr sie ein

Ist ChatGPT noch euer KI-Helfer oder schon fast so etwas wie ein Freund? Mit dem neuen Update macht ihr euer Tool noch persönlicher!
OpenAI hat ein neues Feature parat
Euren „Chatti“ könnt ihr schon seit einiger Zeit mit „Custom Instructions“ auf eure Bedürfnisse anpassen. Damit verratet ihr der KI, wie sie euch begegnen soll. Die Memory-Funktion sorgt außerdem dafür, dass sich ChatGPT eure bevorzugten Schreibstile merkt und sich immer besser auf euch anpasst.
Jetzt hat OpenAI ein weiteres Feature parat: mit „Accent Color“ wird es bunter. Nachdem sich viele von euch über das Upgrade auf GPT 5.0 geärgert haben, bringt der neue Farbtupfer gute Laune.
Am Output ändert sich nichts, allerdings könnt ihr Chats nun in Wunschfarben erscheinen lassen. Als Basis-Nutzer könnt ihr folgende Farben nutzen:
- Orange
- Grün
- Rosa
- Gelb
- Blau
- Grau
Habt ihr einen Plus-Account, bietet euch OpenAI noch ein schwarzes oder violettes Setup an.
Nur für iOS und Android verfügbar
Desktop-Nutzer unter euch haben (noch) das Nachsehen. Das neue OpenAI-Feature wurde bislang nur für Android und iOS ausgerollt. Wenn ihr die neueste App-Version habt, könnt ihr euren „Chatti“ bunt werden lassen.
Es gibt bislang keine Hinweise, ob eine Desktop-Version des Upgrades folgen wird, erfahrungsgemäß zieht OpenAI hier aber schnell nach.
So nutzt ihr die neuen Farben von ChatGPT
Um eure Chats mit der KI farbenfroher zu gestalten, geht ihr wie folgt vor:
- Öffnet die „Einstellungen“ der ChatGPT-App
- Wählt eure Wunschfarbe in der Rubrik „Personalisierung“ aus
- Speichert eure Wahl ab und los geht’s
Und welchen Sinn hat das Konzept? Technisch gesehen keinen, allerdings könnten die verschiedenen Farben das Wohlgefühl beim Chatten optimieren.
Farben beeinflussen die Stimmung von Menschen, sodass ihr ChatGPT gezielt auf eure Wohlfühlfarbe einstellen könnt. Lasst euch neue Energie durch ein knalliges Orange liefern oder behaltet mit blauem Hintergrund in stressigen Situationen die Ruhe.
Ganz neu ist das Farbkonzept übrigens nicht. Ihr könnt in fast allen Messenger-Apps die Hintergründe personalisieren, könnt bei Instagram Themes installieren und eure DMs visuell ansprechender gestalten. ChatGPT beziehungsweise OpenAI folgt daher nur einem Trend, der schon von vielen anderen Systemen angeboten wird.