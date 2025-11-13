ChatGPT wird persönlicher: Neue Möglichkeiten mit 5.1 – so stellt ihr sie ein

Ist ChatGPT noch euer KI-Helfer oder schon fast so etwas wie ein Freund? Mit dem neuen Update macht ihr euer Tool noch persönlicher!

Update im November 2025: ChatGPT 5.1 bringt Personalisierungsmöglichkeiten mit

Kaum habt ihr euch an ChatGPT 5.0 gewöhnt, steht mit ChatGPT 5.1 schon die nächste Version am Start. Noch persönlicher, noch stärker individualisierbar soll das neue KI-Modell nicht nur nützlich sein, sondern auch Spaß mitbringen.

OpenAI kündigte mit einem Tweet vom 12. November 2025 bereits an, was das neue KI-Modell nun können soll:

Der Rollout ist noch nicht abgeschlossen (Stand 13. November 2025). Wundert euch also nicht, falls ihr noch nicht auf 5.1 zugreifen könnt.

Wir zeigen euch vorab schon, was ihr erwarten könnt. Wie ihr es schon von 5.0 kennt, könnt ihr verschiedene Personalisierungseinstellungen vornehmen. Statt bisher fünf Persönlichkeiten gibt es nun gleich acht Varianten (inklusive Standard).

ChatGPT 5.1 hat acht verschiedene Charaktere (© Screenshot GIGA)

ChatGPT 5.0 vs. 5.1 im Selbsttest

Und wie wirken sich die Änderungen nun aus? Wir haben ChatGPT 5.0 und 5.1 eine identische Frage gestellt und teilen die Antwort mit euch. Unsere Frage lautete: „Ich fühle mich gestresst von zu viel Arbeit, was kann ich tun?“

Das war die Antwort von ChatGPT 5.0

So reagierte ChatGPT 5.0. (© Screenshot GIGA)

Die Antwort von ChatGPT 5.0 ist solide, aber austauschbar. Solche Antworten könnte die KI jedem geben, denn die Inhalte enthalten nur eine allgemeine und recht oberflächliche Anweisung. Es wäre auch hier möglich, das Gespräch zu personalisieren, der erste Output von ChatGPT 5.0 ist aber neutral und für alle Menschen nutzbar.

Das war die Antwort von ChatGPT 5.1

So reagiert ChatGPT 5.1 auf ein Stressgeständnis. (© Screenshot GIGA)

Teil 2 der Antwort von ChatGPT 5.1. (© Screenshot GIGA)

Eine persönliche Antwort An diesem Text erkenne ich unschwer, dass ChatGPT unsere vorherigen Gespräche und das, was die KI über mich als Persönlichkeit zu kennen vermag, einbindet. Tatsächlich ist es eine typische Charaktereigenschaft von mir, Pausen als eher hinderlich zu sehen. Die neue Version von ChatGPT bindet diesen Fakt über mich automatisiert in die Antwort ein, ohne dass ich diesen Fakt je namentlich so benannt habe. Damit funktioniert für mich die Personalisierung tatsächlich, denn diesen Antworttext hätte ChatGPT einer anderen Person so nicht senden können, wenn gewisse Attribute nicht zutreffen. Jessica Jantz

Nun könnten wir die Antwort noch anpassen, indem wir einen anderen Charakter auswählen. Jeder neue ChatGPT Persönlichkeitstyp hat andere Eigenschaften im Gepäck.

ChatGPT 5.0 und 5.1 farblich personalisieren

Euren „Chatti“ könnt ihr schon seit einiger Zeit mit „Custom Instructions“ auf eure Bedürfnisse anpassen. Damit verratet ihr der KI, wie sie euch begegnen soll. Die Memory-Funktion sorgt außerdem dafür, dass sich ChatGPT eure bevorzugten Schreibstile merkt und sich immer besser auf euch anpasst.

Jetzt hat OpenAI ein weiteres Feature parat: mit „Accent Color“ wird es bunter. Nachdem sich viele von euch über das Upgrade auf GPT 5.0 geärgert haben, bringt der neue Farbtupfer gute Laune.

Am Output ändert sich nichts, allerdings könnt ihr Chats nun in Wunschfarben erscheinen lassen. Als Basis-Nutzer könnt ihr folgende Farben nutzen:

Orange

Grün

Rosa

Gelb

Blau

Grau

Habt ihr einen Plus-Account, bietet euch OpenAI noch ein schwarzes oder violettes Setup an.

Unter Personalisierung könnt ihr eure Akzentfarbe auswählen (© Screenshot GIGA / Jessica Jantz)

So nutzt ihr die neuen Farben von ChatGPT

Um eure Chats mit der KI farbenfroher zu gestalten, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet die „Einstellungen“ in ChatGPT Wählt eure Wunschfarbe in der Rubrik „Personalisierung“ aus Speichert eure Wahl ab und los geht’s

Und welchen Sinn hat das Konzept? Technisch gesehen keinen, allerdings könnten die verschiedenen Farben das Wohlgefühl beim Chatten optimieren.

So werden eure Chats mit Farbakzenten angezeigt (© Jessica Jantz Screenshot)

Farben beeinflussen die Stimmung von Menschen, sodass ihr ChatGPT gezielt auf eure Wohlfühlfarbe einstellen könnt. Lasst euch neue Energie durch ein knalliges Orange liefern oder behaltet mit blauem Hintergrund in stressigen Situationen die Ruhe.

Ganz neu ist das Farbkonzept übrigens nicht. Ihr könnt in fast allen Messenger-Apps die Hintergründe personalisieren, könnt bei Instagram Themes installieren und eure DMs visuell ansprechender gestalten. ChatGPT beziehungsweise OpenAI folgt daher nur einem Trend, der schon von vielen anderen Systemen angeboten wird.