China-Hersteller legen vor: Davon können Samsung-Nutzer nur träumen

Samsung kommt einfach nicht hinterher.

Drei kommende Flaggschiffe von chinesischen Herstellern sollen deutlich größere Akkus bekommen als ihre Vorgänger. Xiaomi, Vivo und Oppo verschieben gerade die Grenzen des Machbaren, während Samsung-Nutzer nur zuschauen können.

China legt vor: Bis zu 7.550 mAh in Flaggschiff-Handys

Ein Leak aus zuverlässiger Quelle nennt ganz konkrete Zahlen zur Akku-Kapazität kommender chinesischer Flaggschiffe: das Xiaomi 16 Pro mit 6.300 mAh, das Vivo X300 Pro mit 6.500 mAh und das Oppo Find X9 Pro mit beeindruckenden 7.550 mAh (Quelle: Yogesh Brar bei Twitter/X). Zum Vergleich: Das aktuelle Oppo Find X8 Pro hat eine Kapazität von 5.910 mAh. Der Unterschied ist also mehr als deutlich.

Möglich ist der Sprung nach vorne durch neue Akkutechnologien wie Silizium-Kohlenstoff-Zellen, die mehr Energie auf gleicher Fläche speichern können. In Kombination mit stromsparender Hardware ergeben sich zumindest theoretisch riesige Laufzeitgewinne. Ob sich diese in der Praxis auch bewahrheiten, dürfte aber wie immer erst die Zeit zeigen.

In Europa könnten solche Modelle, wenn überhaupt, wohl nur in abgeschwächter Form auf den Markt kommen. Grund dafür sind strenge Vorschriften für den Versand von Akkus. Einige Hersteller umgehen diese Beschränkungen mithilfe eines Dual-Cell-Designs, bei dem die Kapazität auf zwei Zellen aufgeteilt wird. Das ist technisch aufwendig, aber machbar.

Handy-Akkus: Samsung tritt auf der Stelle

Während Samsung selbst bei seinem Top-Smartphone Galaxy S25 Ultra bei 5.000 mAh geblieben ist, erhöhen chinesische Hersteller die Akkukapazitäten gerade massiv. Gerüchten zufolge soll die Kapazität des Galaxy S26 Ultra auch nicht erhöht, sondern gleich bleiben. Statt mit 45 Watt könnte sich das Flaggschiff immerhin mit 60 Watt kabelgebunden aufladen lassen.