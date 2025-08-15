China-Shop lockt mit Billigpreisen – doch Experten warnen

Temu ist ein Anbieter aus China. Dabei werden Eröffnungspreise gezeigt, bei denen man zum Beispiel Rucksäcke oder Schuhe für unter 2 Euro kaufen kann. Ist Temu eine Amazon-Konkurrenz oder sollte man lieber die Finger von dem Anbieter lassen?

Ist Temu seriös? Günstig, aber Achtung!

Grundsätzlich ist Temu ein echter Online-Shop. Es handelt sich also nicht um einen Fake-Shop. Sachen, die man dort bestellt, bekommt man also auch zugeschickt. Dennoch sollte man wie bei vielen Anbietern aus China nicht blind einkaufen, sondern den Verstand einschalten.

Temu funktioniert ähnlich wie Wish, AliExpress und Joom. Daraus ergeben sich also verschiedene Vor- und Nachteile. Man kauft nicht direkt etwas bei Temu. Stattdessen handelt es sich ähnlich wie bei eBay oder dem Amazon-Marketplace lediglich um eine Plattform, bei der Anbieter ihre Shops eröffnen können (Quelle: Verbraucherzentrale Bayern, via BR).

Der Shop ist eigentlich eine Plattform und hat selbst keine großen Lager und deshalb kann Temu unter anderem so billig sein. Simone Bueb, Referintn für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Bayern

Die größten Pluspunkte von Temu sind die große Auswahl an verschiedenen Produkten und die günstigen Preise.

Die aggressive Marketingstrategie, insbesondere auf Social Media, hat Temu in kurzer Zeit in die Download-Charts der App-Stores katapultiert. Wie bei den meisten China-Shops gibt es aber auch einige Aspekte, bei denen man sich eine Bestellung genau überlegen sollte:

Marktplatz-Prinzip : Temu verkauft die Artikel nicht direkt. Stattdessen handelt es sich ähnlich wie eBay um eine Plattform für Händler, die ihre Waren dort anbieten können. Man weiß also nie genau, bei wem man etwas bestellt.

: Temu verkauft die Artikel nicht direkt. Stattdessen handelt es sich ähnlich wie eBay um eine Plattform für Händler, die ihre Waren dort anbieten können. Man weiß also nie genau, bei wem man etwas bestellt. Lange Lieferzeiten : Der Versand erfolgt aus dem Ausland. Man muss also mit sehr langen Lieferzeiten rechnen.

: Der Versand erfolgt aus dem Ausland. Man muss also mit sehr langen Lieferzeiten rechnen. Zusatzkosten : Zudem können sich zusätzlich zum Kaufpreis Zoll- und Service-Gebühren ergeben.

: Zudem können sich zusätzlich zum Kaufpreis Zoll- und Service-Gebühren ergeben. Keine Ware : Es gibt einige Berichte von Nutzern, die vergeblich auf ihre Produkte gewartet haben (Quelle: Trustpilot).

: Es gibt einige Berichte von Nutzern, auf ihre Produkte gewartet haben (Quelle: Trustpilot). Mangelnde Qualität : Bei einigen Artikeln gab es Abweichungen von der Beschreibung. So kann man zum Beispiel Kleidung in anderer Farbe bekommen oder Stücke, die nicht passen. Die Qualität der gekauften Artikel lässt Nutzerberichte zufolge immer wieder zu wünschen übrig. Der Verbraucherschutz warnt sogar vor „minderwertiger Ware“.

: Bei einigen Artikeln gab es Abweichungen von der Beschreibung. So kann man zum Beispiel Kleidung in anderer Farbe bekommen oder Stücke, die nicht passen. Die Qualität der gekauften Artikel lässt Nutzerberichte zufolge immer wieder zu wünschen übrig. Der Verbraucherschutz warnt sogar vor „minderwertiger Ware“. Sicherheitsrisiken : Die CE-Kennzeichnung entspricht oft nicht den europäischen Normen. Bei einigen Elektrogeräten und Kinderspielzeug wurden erhebliche Mängel aufgedeckt.

: Die CE-Kennzeichnung entspricht oft nicht den europäischen Normen. Bei einigen Elektrogeräten und Kinderspielzeug wurden erhebliche Mängel aufgedeckt. Kundenservice : Bei Problemen gestaltet sich ein Kontakt oft schwierig . Einen deutschsprachigen Support gibt es nicht. Der Anbieter sitzt zudem im Ausland und man kann somit nicht einfach so auf die aus der EU gewohnten Käuferrechte zugreifen.

: Bei Problemen gestaltet sich ein . Einen deutschsprachigen Support gibt es nicht. Der Anbieter sitzt zudem im Ausland und man kann somit nicht einfach so auf die aus der EU gewohnten Käuferrechte zugreifen. Rückversand : Retouren sind oft teuer und aufwändig. Die Ware muss schließlich nach China zurückgesendet werden. Es gibt aber auch wie bei Amazon Fälle, bei denen man Produkte nicht zurückschicken muss und Geld trotzdem erstattet bekommt.

: Retouren sind oft teuer und aufwändig. Die Ware muss schließlich nach China zurückgesendet werden. Es gibt aber auch wie bei Amazon Fälle, bei denen man Produkte nicht zurückschicken muss und Geld trotzdem erstattet bekommt. Datenschutzbedenken: Die Temu-App fordert viele Berechtigungen ein. Zum Beispiel Zugriff auf die Kamera, Mikrofon und Kontakte. Datenschützer kritisieren das als unverhältnismäßig.

„Es gibt zwar einen Kundenservice für Europa, aber der scheint, soweit wir es mitbekommen haben – auch nicht 100-prozentig zu funktionieren. [… ] Denn wenn ich etwa 10 Artikel für 24 Euro bestellt habe und davon 5 Artikel im Wert von 10 Euro zurückschicken möchte – dann überlegt sich jeder gut, das zu machen, weil dann vielleicht nochmal Zollgebühren anfallen. Durch dieses System werden letztendlich meine Verbraucherrechte ausgehebelt – denn ich habe zwar eine Rücksendemöglichkeit, aber die Frage ist: zu welchen Kosten? Und lohnt sich das?“ Verbraucherzentrale Bayern

Inzwischen warnt der Verbraucherschutz vor der App (Quelle: Verbraucherschutzzentrale.de). So kritisiert man neben den oben genannten Punkte, dass eine App zum Einkaufen Berechtigungen für den Zugriff auf die Handy-Kamera, das Mikrofon und die Kontaktliste auf dem Smartphone abfragt. Zudem wird auf viele weitere Probleme hingewiesen (Quelle: ZDF.de). Im Frühjahr 2024 mahnte die Verbraucherzentrale Temu wegen verschiedener Verstöße ab (Quelle: VZBV). Bemängelt wurden unter anderem irreführende Rabattangaben, falsche Angaben zu angeblich fast ausverkauften Produkten und die Transparenz von Produktbewertungen.

Temu App: Erfahrungen und Bewertungen

Experten zufolge ergibt sich bei der Nutzung von Temu ein Datenschutzproblem. So erfordert die App viele unnötige Berechtigungen wie den Zugang zu den eigenen Fotos, Videos, der Kontaktliste und WLAN-Informationen.

Bei Trustpilot wird der Anbieter mit einer mangelhaften Gesamtwertung von 2,4 Sternen geführt. Diese Erfahrungen machen Trustpilot-Nutzer bei Temu häufiger:

Gutschein-Codes aus anderen Bewertungen funktionieren nicht .

. Artikel mit sehr langer Lieferzeit .

. Einige Bestellungen werden gar nicht geliefert .

. Falsch gelieferte Artikel.

gelieferte Artikel. Beschädigte Artikel.

Artikel. Undurchsichtige Möglichkeiten zur Retoure .

. Umständlicher Kontakt mit dem Kundenservice.

Fazit zum Temu-Shop

Temu ist ein weiterer Anbieter aus China. Wer bereits bei solchen Händlern eingekauft hat, weiß, worauf man sich einlässt. Es gibt eine reichhaltige Artikelauswahl. Gelockt wird mit sehr niedrigen Preisen. Damit verbunden sind jedoch sehr lange Lieferzeiten und eine teils fragwürdige Qualität. Wer sich auf ein Shopping-Abenteuer einlassen will und keine zu hohen Ansprüche hat, kann bei Temu ohne Bedenken einkaufen.

Erwartet man jedoch hochwertige Produkte und will keine langen Lieferzeiten in Kauf nehmen will, sollte man sich eine Bestellung bei Temu zweimal überlegen. Problematisch sind vor allem die oft minderwertige Qualität und die vielen Berechtigungen, die die Temu-App unnötigerweise abfragt.

Wer das Sortiment durchstöbern will, wird dazu gezwungen, die App zu installieren. Dabei sollte man unnötige Forderungen wie den Zugriff auf die Smartphone-Kamera oder die Kontaktliste blockieren.

