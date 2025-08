China übernimmt das Steuer: Neue Taxi-Generation kommt nach Deutschland

Lyft will mit Chinas Hilfe Robotaxis nach Deutschland bringen.

Das autonome Fahren kommt in Fahrt: Der US-Dienstleister Lyft will gemeinsam mit seinem chinesischen Partner Baidu eine Flotte fahrerloser Taxis in Europa starten. Den Anfang machen Deutschland und Großbritannien.

Lyft: Robotaxis ab 2026 in Deutschland

Im Jahr 2026 soll es so weit sein: Lyft will selbstfahrende Elektrofahrzeuge vom Typ Baidu Apollo RT6 in Deutschland einsetzen. Möglich wird das durch eine neue Partnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen Baidu, das nach eigenen Angaben bereits über 11 Millionen autonome Fahrten weltweit nachweisen kann.

Laut Ankündigung übernimmt Lyft dabei den Plattformbetrieb und die operative Abwicklung, während Baidu Fahrzeuge, Technik und Support bereitstellt. Die ersten Einsätze sind in Großstädten wie Berlin geplant. Voraussetzung dafür ist allerdings die Zustimmung der deutschen Behörden.

Lyft setzt bei der Expansion auf bereits bestehende Infrastruktur. Mit dem Zukauf von Freenow hat sich das Unternehmen zuletzt Zugang zu über 180 Städten in Europa gesichert, inklusive eines dichten Netzwerks lokaler Kontakte und Genehmigungsstrukturen.

Tesla spielt bei dem Projekt keine Rolle. In Europa fehlt es Elon Musks Firma sowohl an regulatorischer Basis als auch an Präsenz im Ridesharing-Markt. In den USA verlief der Robotaxi-Start holprig.

Robotaxis: Baidu will Vertrauen schaffen

Baidu will mit dem Robotaxi-System Apollo Go nicht nur Hardware, sondern auch die nötige Erfahrung nach Europa bringen. Die eingesetzten RT6-Fahrzeuge haben nach Unternehmensangaben eine sechsjährige Test- und Entwicklungsphase hinter sich und kommen derzeit in 15 chinesischen Städten zum Einsatz. Der Fokus liegt dabei stets auf Sicherheit und Verlässlichkeit, heißt es.