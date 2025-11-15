Chinas neues Akku-Monster lässt Samsung alt aussehen

Honor plant den nächsten Akku-Giganten und lässt Samsung alt aussehen.

Honor scheint an einem neuen Akku-Marathon zu arbeiten – diesmal jenseits seiner typischen Power-Modelle. Der chinesische Hersteller will offenbar selbst günstigere Smartphones mit riesigen Batterien ausstatten. Das würde die Marke klar von Konkurrenten wie Samsung abheben (Quelle: Weibo).

Energie satt bei Honor – jetzt auch in der Mittelklasse

Honor macht beim Thema Akkulaufzeit ernst. Erst kürzlich sorgte das Honor X70 mit 8.300 mAh für Schlagzeilen. Laut dem bekannten Leak-Insider DigitalChatStation sollen nun gleich zwei Modelle mit 10.000-mAh-Akkus in Entwicklung sein: das kommende Power 2 und ein bislang namenloses Gerät aus der Einsteigerreihe. Laut Spekulationen soll es sich dabei um das Honor X80 handeln.

Ein solcher Akku wäre ein echter Umbruch im Budget-Segment. Bisher sind derart große Batterien in Mittelklasse- oder Einsteiger-Phones selten. Zum Vergleich: Das beliebte Samsung Galaxy A56 bietet gerade einmal 5.000 mAh.

Neben der Monster-Batterie sollen Käufer ein 6,8-Zoll-Display mit flachem LTPS-Panel, ein kantiges Design und einen Snapdragon-7-Chip erwarten können. Einige Details sind noch offen, doch das Ziel von Honor ist klar zu erkennen: lange Laufzeit, solide Performance und alltagstaugliches Design.

Honor plant Akku-Monster. (© DigitalChatStation@Weibo / Screenshot: GIGA)

Zwischen Powerbank und Smartphone

Während die Konkurrenz noch um jeden Millimeter Gehäusedicke ringt, setzt Honor offenbar kompromisslos auf Ausdauer. Berichten zufolge läuft die Produktion der neuen Akkus bereits – ein Hinweis darauf, dass der Marktstart nicht mehr fern ist. Insider rechnen mit einem Release schon im ersten Quartal 2026.

Der Akku soll 10.000 mAh messen. (© DigitalChatStation@Weibo / Screenshot: GIGA)

Der Schritt fügt sich nahtlos in Honors aktuelle Strategie ein: Schon 2024 überzeugten Geräte wie das X70 und das Magic 8 Pro mit überdurchschnittlichen Akkukapazitäten, modernen Chips und schnellem Laden (80 W, kabelgebunden und kabellos). Sollte das neue X80 tatsächlich mit 10.000 mAh erscheinen, könnte es das perfekte Reisehandy für 2026 werden – ganz ohne zusätzliche Powerbank im Gepäck.