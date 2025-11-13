Chinesischer Hersteller schafft das Undenkbare im E-Auto-Bau

Was passiert, wenn ein Auto keine Bremsen mehr braucht? China liefert die verblüffende Antwort.

Chinas E-Auto-Hersteller überbieten sich derzeit mit Innovationen – doch was Dongfeng jetzt vorstellt, sprengt den Rahmen. Das Modell eπ 007 wird das erste Serienfahrzeug eines großen Herstellers, das komplett ohne klassische Bremsen oder Antriebswellen auskommt. Stattdessen arbeitet das Auto mit vier Radnabenmotoren, die in jedem Rad einzeln stecken – und zugleich für Vortrieb wie Verzögerung sorgen.

Dongfeng baut E-Auto ohne Bremsen

Die Technik stammt von Shanghai Automobile Electric Drive und nutzt sogenannte Axialfluss- oder „Pancake“-Motoren. Jeder Motor liefert bis zu 100 Kilowatt Leistung, gemeinsam ergibt das stolze 536 PS. Damit bewegt sich die sportliche Limousine auf dem Niveau vieler Performance-Modelle – nur mit einer komplett anderen Philosophie: weniger Mechanik, mehr Elektronik.

Dongfeng verzichtet auf Bremsen. (© Dongfeng / MIIT)

Anstelle von Scheiben, Belägen und Sätteln setzt Dongfeng auf elektromagnetische Bremskraft. Die Motoren selbst erzeugen beim Verzögern Widerstand, der die kinetische Energie direkt in Strom zurückverwandelt – ein Prinzip, das die Energierückgewinnung um 25 Prozent steigert. Zusätzlich blockieren die Räder im Stand elektronisch, um das Fahrzeug zu sichern.

Neue Technologie hat viele Vorteile

Das Konzept bringt mehrere Vorteile: Der Wegfall von Gleichlaufgelenken und Antriebswellen spart Gewicht, reduziert Reibungsverluste und erhöht laut Dongfeng die Effizienz des Antriebs um bis zu 30 Prozent. Außerdem verbessert sich die Traktion, weil jedes Rad unabhängig gesteuert wird. Der Wenderadius schrumpft um rund 15 Prozent – ein handfestes Argument für den Stadtverkehr.

Auch die Raumaufteilung profitiert. Ohne zentrale Antriebsstränge kann die Batterie flacher eingebaut werden, der Innenraum gewinnt Platz. Äußerlich unterscheidet sich die eπ 007 kaum von ihren konventionellen Schwestermodellen – doch unter der Karosserie steckt ein völlig neues Antriebskonzept.

Noch ist unklar, wann Dongfeng das Modell offiziell auf den Markt bringt. Die chinesische Regulierungsbehörde MIIT hat die Zulassung bereits erteilt. Beobachter rechnen mit einer Präsentation zur Pekinger Auto Show im Frühjahr 2026. Sollte der Hersteller seine Pläne umsetzen, wäre es das erste Massenmarkt-E-Auto mit vier unabhängigen Radnabenmotoren – und vielleicht der Beginn einer neuen Ära im Fahrzeugbau (Quelle: CarNewsChina).

Weiterer Vorteil Das größte Problem bei meinem Hybrid und vielen E-Autos ist, dass die mechanischen Bremsen durch die Rekuperation kaum benutzt werden und schnell Schaden nehmen. Fast neue Autos kommen so oft wegen der Bremsen nicht durch den TÜV. Das würde bei dieser neuen Technologie entfallen und wäre für mich der größte Vorteil. Peter Hryciuk

