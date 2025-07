„Chopped“: Was bedeutet das Jugendwort?

Immer wieder entwickeln sich neue Slang-Begriffe in Social-Media-Plattformen wie TikTok, X oder Instagram. Seit einiger Zeit hört oder liest man zum Beispiel den Ausdruck „chopped“ häufig. Was bedeutet das?

Was bedeutet es, „chopped“ zu sein?

Das Jugendwort „chopped“ stammt ursprünglich aus dem englischsprachigen Raum, hat sich jedoch über Plattformen wie TikTok, Instagram und YouTube auch im deutschsprachigen Internet etabliert. Der Begriff leitet sich vom Verb „to chop“ ab, was so viel wie „klein schneiden“ oder „hacken“ heißt. „Chopped“ heißt dann „zerhackt“, „gehackt“ oder „zerkleinert“. Im übertragenen Sinn kann es verschiedene Bedeutungen haben:

Sehr häufig wird „chopped“ im Sinne von „ emotional zerschlagen “ oder „innerlich angeknackst“ genutzt.

“ oder „innerlich angeknackst“ genutzt. Wenn zum Beispiel die „GF“ Schluss macht, ist man „chopped“, also am Boden zerstört.

Besonders in Memes oder kurzen Videos auf TikTok taucht „chopped“ oft mit trauriger Musik und ironischem Unterton auf, um zu zeigen, wie „zerstört“ jemand nach einem Korb oder einem Misserfolg ist.

Das kann es auch auf Deutsch heißen

Der Ausdruck kann aber auch in anderen Zusammenhängen verwendet werden, wenn man beschreiben möchte, dass etwas schlecht, unordentlich oder liederlich aussieht. So kann etwa eine schlechte Handschrift auch „chopped“ sein.

In der englischen Sprache ist „chopped“ ein gewöhnlicher Ausdruck. Lest ihr also etwas von „chopped onions“, sind damit gehackte Zwiebeln gemeint. In der Musikwelt gibt es einen Remix-Stil mit dem Namen „Chopped and Screwed“. Dabei werden Songs langsamer abgespielt und mit abgehackten Wiederholungen („chopped“) verändert. Das ist vor allem ein Stilmittel im Southern-Rap-Bereich. Das ist zum Beispiel so ein Song:

Wrestling-Fans kennen zudem den „Chop“, der aktuell vor allem von Gunther praktiziert wird und in der Vergangenheit ein Markenzeichen von Ric Flair war. Dabei handelt es sich um einen Handkantenschlag auf die Brust des Kontrahenten. Der „Chop“ ist vor allem für sein lautes Klatschen beim Aufprall der Hand bekannt. Das hört sich dann so an:

