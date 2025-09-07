Chrome-Alternative: Der Grund, warum ich kurz davor bin, Edge auf dem Handy vorzuziehen

Wer sich das YouTube-Premium-Abo sparen will, sollte sich Edge mal genauer ansehen.

Microsoft arbeitet derzeit daran, Videos im eigenen Edge-Browser nativ im Hintergrund abspielen zu können. Die praktische Funktion macht einen großen Vorteil des Premium-Abos bei YouTube zunichte. Wer nur deshalb den Premiumpreis von 12,99 Euro pro Monat zahlt, kann sich das Geld wohl bald sparen.

Microsoft umgeht YouTubes Premium-Abo

Entdeckt wurde die Funktion in Edge Canary für Android, also der Entwicklerversion, auf der spätere Funktionen erst erstellt und getestet werden (Quelle: Leopeva64 auf X/Twitter). Canary ist zwar für alle nutzbar, ihr solltet aber bei Funktionen in Entwicklung immer mit Stabilitätsproblemen rechnen. Wann es die Funktion in Edge geben wird, ist daher noch offen.

Ist es einmal so weit, dürfte der Weg aber viel komfortabler sein, als der bisherige Workaround in Chrome. Denn bei Edge sollt ihr künftig im Bereich „Flags“ die Option „Video Background Play“ aktivieren können. Habt ihr das getan, taucht die Funktion in Edge Canary auf und ihr müsst nur noch in den Einstellungen den Slider auf „an“ stellen – fertig.

Der Vorteil etwa gegenüber dem Weg über Chromes Desktopversion unter Android ist klar: Einmal aktiviert, ist die Videowiedergabe grundsätzlich im Hintergrund möglich. Ihr könnt zu anderen Apps wechseln oder auch das Handy sperren, während das Video weiterläuft. Dabei ist es übrigens egal, ob ihr ein Video bei YouTube oder einer anderen Plattform anschaut.

Ihr müsst so nicht mehr für jedes Video in den Desktopmodus wechseln und ihn später wieder deaktivieren, um wie gewohnt den Browser nutzen zu können. Auch eine zusätzliche App wie YouTube Vanced ist nicht mehr zwingend nötig.

Google wird das nicht auf sich sitzen lassen

Damit hat Edge eine echte kleine Geheimwaffe für Sparfüchse parat. Denn YouTube selbst erlaubt den Videoplay im Hintergrund nur, wenn ihr die das teurere Premium-Abo bezahlt – für immerhin 12,99 Euro pro Monat in Deutschland.

Dazu gibt es noch weitere Vorteile, wie Verzicht auf Werbung und die Möglichkeit, Videos für die Offline-Wiedergabe herunterzuladen. Wer aber vor allem die Hintergrundwiedergabe nutzen will, kann sich über Edge behelfen – und zwar leichter als in Chrome.

Ob Google, dem Chrome und YouTube schließlich gehören, Microsoft so weitermachen lässt? Das ist auf längere Sicht eher unwahrscheinlich. Bis man sich etwas gegen die Funktion überlegt, gewinnt der Edge-Browser für mich aber gerade erheblich an Attraktivität.