Chrome-Benachrichtigungen ausschalten (PC, Android & iPhone): So werdet ihr die Nerv-Pop-ups los

Google Chrome blendet regelmäßig kleine Pop-ups ein, in denen Webseiten euch um die Erlaubnis bitten, Benachrichtigungen senden zu dürfen. Viele dieser Anfragen sind harmlos, andere können aber schnell nerven oder sogar gefährlich werden. Wir zeigen euch, wie ihr die Benachrichtigungen in Chrome am PC, auf Android und auf dem iPhone dauerhaft deaktiviert.
Warum fragt Chrome überhaupt nach Benachrichtigungen?
Webseiten nutzen die sogenannte Push-API, um euch zum Beispiel über neue Artikel, Angebote oder Nachrichten zu informieren, auch wenn ihr die Seite gerade nicht geöffnet habt. Das ist oft hilfreich, wenn ihr News zu bestimmten Themen erhalten wollt. Leider missbrauchen viele Seiten diese Funktion für Werbung oder Scam-Pop-ups. Deshalb lohnt es sich, die Benachrichtigungen grundsätzlich zu blockieren oder nur vertrauenswürdigen Seiten zu erlauben.
Benachrichtigungen in Chrome am PC deaktivieren (Windows, macOS, Linux)
- Klickt oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü (⋮) und wählt „Einstellungen“ aus.
- Geht zu „Datenschutz und Sicherheit“ > „Website-Einstellungen“.
- Klickt auf „Benachrichtigungen“.
- Wählt die Option „Websites dürfen keine Benachrichtigungen senden“ aus.
- Scrollt nach unten, um einzelne Seitenberechtigungen anzupassen. Hier könnt ihr genau festlegen, welche Webseiten euch Benachrichtigungen senden dürfen.
Chrome erkennt automatisch Webseiten, die wiederholt nervige Anfragen stellen, und blockiert sie automatisch, wenn ihr die regelmäßig Benachrichtigungen ignoriert.
Tipp: Alternativ könnt ihr „Unerwünschte Anfragen minimieren (empfohlen)“ aktivieren. Dann blendet Chrome lästige Anfragen automatisch aus.
Chrome-Benachrichtigungen unter Android deaktivieren
- Öffnet Chrome und tippt oben rechts auf die drei Punkte (⋮).
- Wählt „Einstellungen“ > „Website-Einstellungen“ aus.
- Tippt auf „Benachrichtigungen“.
- Deaktiviert den Schalter bei „Benachrichtigungen“.
Wenn ihr ihn aktiviert lasst, könnt ihr darunter „Unaufdringlichere Benachrichtigungen verwenden“ aktivieren. Chrome blockiert dann störende Anfragen automatisch. Falls trotzdem weiterhin Push-Mitteilungen erscheinen, deaktiviert den Schalter komplett.
Chrome-Benachrichtigungen auf dem iPhone ausschalten
Anders als Android oder Windows steuert iOS selbst die Berechtigungen.
- Öffnet die iOS-Einstellungen.
- Tippt auf „Mitteilungen“ > „Chrome“.
- Deaktiviert hier die Option „Mitteilungen erlauben“.
Sicherheitstipp: Vorsicht bei Fake-Benachrichtigungen
Einige Webseiten nutzen Push-Benachrichtigungen für Scam oder Phishing-Versuche, etwa angebliche Sicherheitswarnungen oder Fake-Gewinnspiele. Wenn ihr solche Meldungen seht:
- Klickt nicht auf Links oder Buttons.
- Öffnet die Chrome-Einstellungen und löscht die Berechtigung der betreffenden Seite unter „Benachrichtigungen“ > „Zulassen“.
- Führt gegebenenfalls einen Virenscan durch.