Chrome-Browser warnt Nutzer: Das steckt hinter Googles Maßnahme

Google zieht die Daumenschrauben an.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ab Oktober 2026 warnt Google Chrome automatisch vor Webseiten, die keine verschlüsselte Verbindung anbieten. Wer sich dennoch auf HTTP-Seiten begeben will, bekommt eine deutliche Sicherheitsmeldung präsentiert. Aufrufen lassen sich unverschlüsselte Seiten aber weiterhin.

Anzeige

Google Chrome verschärft Sicherheitsregeln

Mit der Chrome-Version 154 will Google die Option „Immer sichere Verbindungen verwenden“ für alle Nutzer aktivieren. Damit zeigt der Browser ab Oktober 2026 automatisch einen Warnhinweis, sobald eine Seite ohne HTTPS aufgerufen wird. Ziel ist es, die Gefahr unsicherer Zugriffe sichtbarer zu machen, ohne sie komplett zu unterbinden.

Das heißt im Klartext: HTTP-Seiten bleiben weiterhin erreichbar, sind aber nicht mehr still und leise nutzbar. Chrome informiert aktiv, wenn keine verschlüsselte Verbindung besteht. Laut eigenen Angaben liegt der Anteil verschlüsselter Seiten ohnehin bereits bei über 95 Prozent. Die wenigen verbleibenden Ausnahmen könnten aber weiterhin ein Einfallstor für Angreifer darstellen, sagt Google in der Ankündigung.

Die Voreinstellung greift bei öffentlich erreichbaren Webseiten. Private Netzwerke wie Router-Interfaces oder interne Seiten in Unternehmen bleiben davon ausgenommen (Quelle: Google Security Blog).

Google Chrome: Warnung ja, Sperre nein

Chrome blockiert auch nach der Umstellung keine Inhalte. Wer eine HTTP-Seite trotz Warnung aufrufen will, kann das weiterhin tun. Nutzer haben die Wahl, ob sie das Risiko eingehen oder nicht. Für vertraute Seiten entfällt die Warnung sogar komplett, wenn sie regelmäßig besucht werden.

Anzeige

Die Warnfunktion in Chrome existiert bereits seit 2022, bisher musste sie aber manuell aktiviert werden. Künftig gilt sie als Standard für alle. Webseitenbetreiber sollten spätestens jetzt reagieren und ihre Seiten auf HTTPS umstellen. Andernfalls drohen weniger Besucher.