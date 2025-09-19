Chrome denkt mit: Google verändert seinen Browser für immer

Nur ein Browser oder doch ein Assistent?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Google startet einen Umbau, der den Chrome-Browser nicht nur erweitert, sondern grundlegend verändert. Künstliche Intelligenz soll das Surfen schneller, einfacher und sicherer machen, heißt es.

Google Chrome erhält viele KI-Funktionen

Die Adresszeile von Google Chrome erhält über den neu integrierten „AI Mode“ deutlich mehr Funktionen. Nutzer können nicht mehr nur Suchbegriffe oder Webadressen eingeben, sondern auch komplexe Fragen stellen. Wer will, bekommt direkte Antworten oder Vorschläge für Folgefragen. Laut Google geschieht alles in Echtzeit, ohne neue Tabs oder Tools.

Anzeige

Noch weiter geht „Gemini in Chrome“. Die KI analysiert, was aktuell geöffnet ist, erkennt Zusammenhänge und fasst Inhalte auf Wunsch zusammen. Auch das Wiederfinden besuchter Seiten funktioniert durch die KI einfacher, meint Google. Chrome merkt sich, was wichtig war und hilft beim Weitermachen.

In Zukunft soll Gemini sogar manche Aufgaben für Nutzer übernehmen können. Online-Bestellungen, Terminvereinbarungen oder Recherchen sollen dann mit wenigen Klicks erledigt sein. Google spricht hier von agentenbasierten Abläufen, bei denen Nutzer aber immer die Kontrolle behalten.

Die ersten der neuen KI-Funktionen in Chrome starten zunächst in den USA, auf Englisch und nur auf dem Desktop. Android und iOS sollen bald folgen. Auch andere Sprachen und Regionen stehen bereits auf der Roadmap. Google will den Browser langfristig so umbauen, dass er nicht nur Inhalte anzeigt, sondern aktiv mitdenkt (Quelle: Google-Blog The Keyword).

Chrome: Google verspricht mehr Sicherheit

Neben den neuen KI-Features weist Google auch auf das Plus an Sicherheit in seinem Browser hin. Chrome erkennt betrügerische Webseiten, warnt vor gefälschten Formularen und hilft bei der Verwaltung von Passwörtern. Besonders unter Android sollen Nutzer dadurch bereits Milliarden unnötiger Spam-Benachrichtigungen weniger erhalten.