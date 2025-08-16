Chrome droht ein bitteres Ende: Kommt jetzt der Truth Browser?

Der weltweit meistgenutzte Browser könnte bald einem Start-up gehören, das alles tut, um Donald Trump zu gefallen. Was kann dabei schon schiefgehen?



Ein Kommentar von Claudio Müller

Perplexity AI, eines der jungen KI-Unternehmen aus den USA und Entwickler der gleichnamigen KI-Suchmaschine, hat Google ein Kaufangebot über 34,5 Milliarden US-Dollar für Chrome vorgelegt (Quelle: Reuters).

Der Grund: In den USA läuft derzeit ein Kartellverfahren, das Google zwingen könnte, seinen Browser zu verkaufen. Perplexity steht bereit und hat nach eigenen Angaben Investoren im Rücken, die das Angebot stemmen könnten.

Chrome wäre für Perplexity ein echter Coup. Über drei Milliarden Menschen nutzen den Browser, der damit einen dominierenden Marktanteil von über 65 Prozent hält (Quelle: StatCounter). Kaum ein anderes Programm ist im digitalen Alltag so präsent.

Die Entwicklung der weltweiten Browser-Marktanteile seit 2009 zeigt, dass Chrome seit über 10 Jahren den Markt dominiert. (© StatCounter)

Perplexity und die Wahrheits-Maschinen

Warum will ausgerechnet Perplexity Chrome übernehmen? Der CEO des Unternehmens, Aravind Srinivas, sorgte kürzlich für Schlagzeilen mit der Ankündigung, seine KI als Suchmaschine in Donald Trumps MAGA-Netzwerk Truth Social zu integrieren.

Zwar zeigt die sich im Beta-Test noch widerspenstig und korrigiert die Aussagen des US-Präsidenten, wie die Washington Post berichtet. Doch was Truth Search genannt wird, wird sicher bald nur noch die vermeintlichen Wahrheiten präsentieren, die Trump genehm sind.

Srinivas hatte zudem Anfang 2025 auf seinem X-Account eine Behauptung verbreitet, die oft im rechten Lager kursiert, aber nicht belegt ist: Wikipedia, die größte digitale Enzyklopädie, sei „biased“, also voreingenommen. Er würde jeden unterstützen, der eine „neutrale“ Alternative auf Basis der Perplexity-API bauen möchte.

Neben Truth Social und Truth Search soll also auch eine Truthpedia kommen.

Was fehlt, ist nur noch ein Verbindungsglied, also ein Tool mit enormer Reichweite, um all diese Propaganda-Schleudern noch schneller unters Volk zu bringen. Einen Truth-Browser. Nicht ohne Grund will auch der ChatGPT-Entwickler OpenAI einen eigenen Browser als Chrome-Alternative etablieren.

Chrome wäre die ideale Lösung: Der Browser ist auf Milliarden Geräten installiert und damit für einen großen Teil der Weltbevölkerung der Zugang zu Online-Informationen. In der Hand eines Akteurs mit politischen Ambitionen bekommt das eine ganz neue Brisanz.

Warum der Abschied von Chrome auch unabhängig vom Perplexity-Deal eine gute Idee ist, erklären wir euch im folgenden Video:

Mit Chrome in die rechte Filterblase?

Das Prinzip kennt man bereits von Truth Social, einer Plattform, die als Gegenmodell zu den damals als zu liberal empfundenen Facebook und Twitter startete und vor allem ein rechtes Publikum bedient.

Die Plattform verzichtet bewusst auf unabhängige Faktenprüfer. Und von der vorherrschenden MAGA-Meinung abweichende Sichtweisen sind weitgehend chancenlos, sich gegen die dort vorherrschende Weltsicht durchzusetzen. Alles mit dem Ziel, alternative oder kritische Sichtweisen von den eigenen Nutzern fernzuhalten.

Ein Browser wie Chrome hätte das Potenzial, viele weitere Nutzer in genau diese Filterblasen zu schicken, zum Beispiel durch voreingestellte Suchmaschinen oder News-Feeds. Das würde die digitale Informationssphäre weiter zersplittern, und die Eindämmung von Falschinformationen zusätzlich erschweren.

Wie realistisch ist der Verkauf?

Zugegeben: Noch halten viele Beobachter den möglichen Zwangsverkauf für unwahrscheinlich. Google wehrt sich mit allen Mitteln dagegen und dürfte im Zweifel jedes Rechtsmittel ausschöpfen. Trotz berechtigter Kritik an Googles Marktdominanz, die ganz eigene Probleme mit sich bringt, muss man aus Nutzersicht hoffen, dass Perplexity mit dem Angebot abblitzt.

Denn wer Chrome kontrolliert, kontrolliert einen wesentlichen Zugang zum Internet – und damit auch einen großen Teil der digitalen Öffentlichkeit. Das Letzte, was die Welt heute braucht, ist ein Truth Browser.