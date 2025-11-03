Chrome erhält eine praktische Funktion, auf die Nutzer schon lange warten

Zwei Webseiten parallel im Blick.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit Version 142 stattet Google seinen Chrome-Browser offiziell mit einer neuen Ansicht aus. Zwei Tabs stehen direkt nebeneinander im selben Fenster. Diese geteilte Darstellung erleichtert das Arbeiten im Browser und sorgt für mehr Übersicht.

Anzeige

Google Chrome erhält Split View

Die schon länger angekündigte Funktion namens geteilte Ansicht (Split View) eröffnet neue Möglichkeiten im Chrome-Browser. Wer Inhalte vergleichen möchte, etwa Preise oder Informationen auf verschiedenen Webseiten, muss nicht mehr zwischen Tabs hin und her wechseln. Beide Seiten bleiben sichtbar und lassen sich unabhängig voneinander bedienen. Ein Schieberegler in der Mitte passt die Breite individuell an.

Die geteilte Ansicht im Chrome-Browser. (© GIGA)

Im Kontextmenü eines Tabs oder Links findet sich eine neue Option für die geteilte Ansicht. Ein Klick reicht, damit Chrome den Tab oder Link aufteilt. Die gewohnte Tab-Leiste bleibt dabei erhalten. Auch können weitere Tabs wie bisher geöffnet werden.

Anzeige

Interessant ist die neue Ansicht auch für Copy-and-Paste oder generell bei Recherchen. Daten lassen sich schneller von hier nach da übertragen, Inhalte direkt nebeneinander prüfen. Das Feature kann Arbeitsabläufe vereinfachen und Nutzer im besten Fall ein Stück produktiver machen.

Split View in Google Chrome: Manuelle Aktivierung möglich

Aktuell verteilt Google die Funktion serverseitig. Wer Chrome 142 installiert hat, kann sie in vielen Fällen bereits nutzen (Quelle: Caschys Blog). Ein Update allein garantiert den Zugriff aber nicht.

Wer die Funktion in der aktuellen Version nicht findet, kann sie über das Flags-Menü aktivieren. Dazu gibt man in die Adresszeile von Chrome den Befehl chrome://flags ein und sucht nach dem Eintrag side-by-side. Nach der Umstellung auf Enabled steht noch ein Neustart des Browsers an. Erst danach taucht die Split-View-Option auf.