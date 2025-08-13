Chrome kennt eure Adresse? So steuert ihr, was der Browser einträgt

Chrome kann Formularfelder und Passwörter in Webseiten automatisch ausfüllen, sodass ihr sie beim Online-Shopping nicht immer umständlich eingeben müsst. Wir zeigen, wie ihr die AutoFill-Funktion einrichtet oder ausschaltet.

Chrome: AutoFill-Funktion bearbeiten

Die AutoFill-Funktion von Chrome kann folgende Formularfelder in Webseiten automatisch ausfüllen:

Vor- und Familienname

Anschrift oder Adresse

Postleitzahl, Stadt, Land

Telefonnummer und E-Mail-Adresse

Kreditkarten

Unternehmen / Organisation

So müsst ihr zum Beispiel eure Adressdaten nicht jedes Mal neu eintippen, wenn ihr in einem neuen Online-Shop etwas bestellt.

Auto-Vervollständigung auf dem Smartphone (Android und iOS)

Chrome-App öffnen. Rechts oben (Android) oder unten rechts (iOS) auf Menü (⋮ oder …) tippen. "Einstellungen" auswählen. Unter "Autofill und Zahlungen" findet ihr: Passwörter

Zahlungsmethoden

Adressen und mehr In jedem Bereich könnt ihr die jeweilige Einstellung über den Schalter ein- oder ausschalten.

Aktivieren und eintragen (PC und Mac)

Klickt in Chrome oben rechts auf die drei Punkte und wählt Einstellungen (⋮) aus. Öffnet den Bereich „Autofill und Passwörter“ Hier könnt ihr die automatische Vervollständigung für drei Bereiche bearbeiten: „Google Passwortmanager“, „Zahlungsmethoden“ und „Adressen und andere Daten“. Im Passwort-Bereich könnt ihr die in Google Chrome gespeicherten Passwörter verwalten. Wählt ihr die beiden unteren Menüs aus, könnt ihr einstellen, ob Zahlungsdaten beziehungsweise Adressen automatisch eingetragen werden sollen oder nicht. Bei Adressen könnt ihr auf den Button Hinzufügen drücken. © Screenshot GIGA Gebt hier alle nötigen Informationen an und bestätigt mit Speichern. Im Abschnitt „Zahlungsmethoden“ könnt ihr Kreditkarteninformationen ergänzen.

Wir haben die üblichen Formular-Felder eingetragen (© Screenshot GIGA)

AutoFill-Daten automatisch in Webseiten-Formularfeldern einfügen

Auf Webseiten, welche die Funktion unterstützen, wird der AutoFill-Vorschlag eingeblendet.

AutoFill-Daten bearbeiten und löschen

Öffnet die AutoFill-Einstellungen wie oben beschrieben. Klickt auf die drei Punkte neben eurem Eintrag und wählt Bearbeiten. Alternativ klickt ihr auf Entfernen, um den Eintrag zu löschen.

So bearbeitet oder löscht ihr AutoFill-Einträge

Wenn ihr die Funktion nur kurzzeitig ausschalten möchtet, reicht es, die Schalter zu deaktivieren. Für ein komplettes Entfernen aller Daten solltet ihr zusätzlich in den Chrome-Browserverlauf → "Browserdaten löschen" gehen und dort „Autofill-Formulardaten“ auswählen.

Formulare nicht automatisch vervollständigen

Ihr könnt auch verhindern, dass Chrome eure Daten automatisch einträgt. Dazu stellt ihr die Option „Zahlungsmethoden speichern und ausfüllen“ beziehungsweise „Adresse und andere Daten“ einfach aus. So verhindert ihr auch, dass Chrome euch jedes Mal fragt, ob ihr eure Daten speichern wollt.