Chrome unter Beschuss: Nutzer des Google-Browsers müssen handeln

Das Update ist Pflicht.

Google hat ein Notfall-Update für seinen Chrome-Browser veröffentlicht. Der Grund sind gleich mehrere gefährliche Sicherheitslücken, die Kriminelle teils aktiv ausnutzen. Millionen Nutzer mit Android, Windows, iOS, macOS und Linux sollten das Update schnellstmöglich einspielen.

Google Chrome: Update schließt gefährliche Lücken

Mit der neuen Version 140.0.7339.185 hat Google erneut Sicherheitslücken geschlossen, die der Konzern allesamt als kritisch einstuft. Die Lücke mit der Kennung CVE-2025-10585 wird bereits gezielt ausgenutzt, heißt es. Dabei handelt es sich um einen sogenannten „Type Confusion“-Fehler, der es Angreifern ermöglicht, gezielt Schadcode einzuschleusen.

Laut Google lassen sich über die Schwachstelle potenziell ganze Systeme übernehmen. Angriffe könnten im Hintergrund ablaufen, ohne dass die Nutzer etwas bemerken (Quelle: Google Chrome Releases). Umso wichtiger ist es, die aktuelle Chrome-Version schnellstmöglich zu installieren.

Daneben hat Google mit dem jetzt verteilten Notfall-Update noch weitere Probleme behoben, die möglicherweise in Zuknft Probleme bereiten könnten. Wie üblich hält Google technische Details zunächst zurück, um Nachahmer nicht zu ermutigen. Klar ist aber: Wer jetzt nicht handelt, setzt sein Handy, Tablet oder Rechner einem unnötigen Risiko aus. Angriffe auf Browser-Sicherheitslücken starten oft nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung. Wer mit dem Update wartet, riskiert deshalb viel.

Google Chrome jetzt aktualisieren

Chrome installiert Updates normalerweise automatisch. Trotzdem lohnt sich in diesem Fall ein Blick in die Einstellungen. Über „Hilfe → Über Google Chrome“ lässt sich direkt überprüfen, ob die neueste Version bereits installiert ist. Ist das nicht der Fall, startet der Download sofort. Nutzer von Android und iOS erhalten das Update über den jeweiligen App Store.