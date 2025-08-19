Clanker: Was hinter dem Meme steckt – und was Star Wars damit zu tun hat

Seit einiger Zeit stößt man in sozialen Netzwerken wie X oder TikTok auf den Begriff „Clanker“. Was bedeutet das auf Deutsch und wie wird das Wort eingesetzt?

Daher kommt der Begriff

„Clanker“ ist ursprünglich ein alter Begriff aus dem britischen Englisch und leitet sich ab von „to clank“. Das heißt so viel wie „klappern“ oder „klirren“. Ein „Clanker“ wäre dann zum Beispiel ein klappriges Auto. In der Netzkultur wird der Begriff aufgegriffen. In der modernen Sprache hat „Clanker“ seinen Ursprung in Star Wars. In der Serie „The Clone Wars“ werden so die Kampfdroiden der Separatisten von den Klonkriegern genannt. Übersetzen lässt sich das Wort in dem Kontext mit „Blechbüchsen“.

Ursprung : Aus Star Wars, abwertende Bezeichnung für Kampfdroiden.

: Aus Star Wars, abwertende Bezeichnung für Kampfdroiden. Bedeutung im Film : Anspielung auf das Scheppern/Metallgeräusch der Droiden.

: Anspielung auf das Scheppern/Metallgeräusch der Droiden. Heutige Nutzung: Im Internet und in Social Media als ironisches Schimpfwort für Roboter und KI.

Die Clanker in Aktion:

In der Gaming- und Nerd-Szene wurde der Begriff aufgenommen und steht seither für einen Spottnamen für Maschinen, Roboter oder Leute in Rüstungen. Der Begriff spielt auf das scheppernde Geräusch an, das entsteht, wenn die metallischen Körperteile und Gelenke der Roboter aufeinanderschlagen.

Bedeutung in der Netz- und Jugendsprache

Inzwischen hat sich „Clanker“ von der Science-Fiction-Welt gelöst und wird auch im Internet und in den sozialen Medien genutzt. Dort dient er oft als ironisches Schimpfwort gegen Künstliche Intelligenz oder Roboter. Der Ausdruck ist Teil einer Art Gegenbewegung, die die starke Begeisterung für KI kritisch sieht. Das gilt vor allem, wenn Personen wie Elon Musk oder Sam Altman die Automatisierung des Alltags unermüdlich vorantreiben. Einige Beispiele für die Nutzung des Begriffs in der deutschen Sprache:

Innerhalb der Meme-Kultur hat sich „Clanker“ zu einem humorvollen, manchmal auch bissigen Begriff entwickelt. Menschen verwenden ihn, um ihre Skepsis gegenüber einer von Maschinen geprägten Zukunft auszudrücken. Dahinter steckt sowohl Spaß als auch die ernste Sorge, dass Roboter und KI eines Tages menschliche Arbeitskräfte verdrängen könnten.

