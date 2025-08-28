Claude AI auf Deutsch: Wie gut ist die KI wirklich?

Seit Mai 2024 könnt ihr Claude AI offiziell in Europa und Deutschland nutzen, vorher war das nur per VPN möglich. Doch wie gut funktioniert Claude AI auf Deutsch?

Was leistet Claude AI auf Deutsch?

Anders als der oft plauderfreundliche KI-Bot ChatGPT von Open AI arbeitet Claude AI neutraler, sachlicher und präzise. Berichte und Vergleiche im Netz loben die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte fundiert zu erklären. Das aktuelle Modell Claude 3.5 Sonnet gilt als sehr begabt bei analytischen Aufgaben und funktioniert auch bei komplexen Prompts gut.

Welcher Chatbot besser zu euch passt, ist aber auch eine Frage des Geschmacks. OpenAI hat sein jüngstes Modell ChatGPT 5.0 erst neulich wieder „persönlicher“ gestaltet, weil Nutzer nach dem Update die „Neutralität“ bemängelten.

Was sind die Stärken von Claude AI?

Jedes KI-Tool bringt seine individuellen Stärken mit, so auch Claude. Nutzt ihr den KI-Bot auf dem Smartphone oder Desktop, beantwortet er eure Fragen, führt eure Befehle aus und erstellt auf Wunsch Texte für euch.

Eine klare Stärke ist die Fähigkeit von Claude AI, Kontext zu erfassen. Selbst große Dokumente analysiert die KI präzise und fasst sie zusammen. Einige Nutzer berichten von besonderer Ehrlichkeit des Chatbots, Halluzinationen sollen hier transparenten Denkprozessen weichen.

Wie das Magazin t3n berichtet, ist Claude aber nicht unfehlbar. So halluzinierte die KI während eines laufenden juristischen Verfahrens ein falsches Zitat. Unabhängig vom KI-Modell solltet ihr grundlegend alle Informationen manuell nachprüfen, denn KI-Modelle machen Fehler.

Kennt ihr auch Googles Gemini? Schaut euch im nachfolgenden Video an, wie Google sein KI-Tool in Maps integriert.

So wurde Claude von Anthropic trainiert

Wie die meisten großen Sprachmodelle wurde auch Claude auf Basis von Büchern, Textquellen und Artikeln aller Couleur trainiert. Genutzt wurde „Reinforcement Learning from Human Feedback“. Bei dieser Methode wird menschliches Feedback genutzt, um KI-Modelle möglichst nah an die menschlichen Bedürfnisse anzupassen.

Ein Problem ist die Aktualität der Trainingsdaten, insbesondere, wenn es um aktuelle Ereignisse geht. Nutzt ihr ein älteres Claude-Modell, ist der Datenstand nicht aktuell.

Auf der eigenen Website gibt Anthropic an, dass das beliebte Modell Claude Sonnet 3.7 mit Daten bis spätestens November 2024 trainiert wurde. Den aktuellsten Background besitzen die Modelle Sonnet 4, Opus 4 und Opus 4.1. Sie wurden alle auf den Stand von März 2025 gebracht.

Fehlen Claude deutsche Trainingsdaten?

Viele ältere KI-Modelle wurden ausschließlich auf Basis englischer Daten trainiert. Claude hingegen arbeitet seit den neueren Versionen auch mit Datensätzen aus Europa und Deutschland. Anthropic plante von Anfang an ein mehrsprachiges Modell, sodass relevante Daten berücksichtigt wurden.

Wie gut ist Claude AI auf Deutsch?

Auch wenn Claude in Deutschland erst seit 2024 verfügbar ist, muss sich der Chatbot nicht hinter der Konkurrenz verstecken. Die generierten Texte lesen sich gut, sind detailliert und stellenweise weniger generisch als bei anderen KI-Bots.

Besonders hervorgehoben wird immer wieder die Fähigkeit, lange Anweisungen präzise umzusetzen. Schwächen sind bei kulturellen und sehr landestypischen Feinheiten (noch) zu finden. Manchmal ist Claude etwas oberflächlicher, da ein Großteil der Trainingsdaten immer noch aus dem englischen Sprachraum kommen.

Bei Trustpilot lassen Nutzer kaum ein gutes Haar an Claude, hier wurde der Dienst mit 1,5 von 5 Sternen bewertet. Abonnements wurden ebenso kritisiert wie unzureichende Hilfe beim Kundensupport. Da ihr Claude auch kostenlos mit Einschränkungen ausprobieren könnt, solltet ihr die KI selbst ausprobieren.