Clever einkaufen bei Amazon und Payback-Punkte kassieren – so geht’s

Viele fragen sich: Kann man Payback bei Amazon hinterlegen und dort Punkte sammeln? Direkt im Konto geht das nicht, aber es gibt einen einfachen Umweg, mit dem ihr trotzdem von jedem Einkauf profitiert. Wir zeigen euch, wie es funktioniert.

Wie könnt ihr Payback bei Amazon hinterlegen und Punkte sammeln?

Direkt im Amazon-Konto könnt ihr Payback nicht hinterlegen – anders als etwa bei Rewe oder dm. Wer trotzdem Punkte sammeln möchte, muss den Umweg über die Payback-App oder die Payback-Webseite nehmen. Von dort startet ihr euren Einkauf bei Amazon.

Achtet darauf, dass euer Warenkorb zu Beginn leer ist. Produkte, die schon vorher darin lagen, zählen in vielen Fällen nicht für die Punkte. Startet also lieber euren Einkauf neu, legt die gewünschten Artikel in den Warenkorb und schließt den Kauf anschließend ganz normal ab.

Für je 2 Euro Umsatz erhaltet ihr 1 Payback-Punkt. Die Punkte tauchen zunächst als vorgemerkt in eurem Konto auf. Nach dem Versand dauert es etwa zwei Wochen, bis sie sichtbar sind. Endgültig gutgeschrieben werden sie nach rund 70 Tagen, sofern ihr die Ware nicht zurückschickt oder umtauscht.

Payback-Punkte auch bei anderen Shops sammeln

Der Umweg über die Payback-App oder die Payback-Webseite funktioniert nicht nur bei Amazon. Auf dieselbe Weise könnt ihr auch bei vielen anderen Online-Shops, die offiziell keine Payback-Partner sind, Punkte sammeln. Dazu gehören zum Beispiel Lidl Online, Otto, About You, Cyberport und zahlreiche weitere Händler.

Der Ablauf ist identisch: Ihr ruft den gewünschten Shop über Payback auf, startet euren Einkauf von dort und erhaltet die Punkte nach Abschluss der Bestellung automatisch vorgemerkt. Auch hier gilt: Punkte werden erst endgültig nach Ablauf der Rückgabefrist gutgeschrieben.

Besonders lohnend sind Sonderaktionen mit Mehrfach-Punkten. Häufig bietet Payback zeitlich begrenzte Coupons an, mit denen ihr statt der regulären Punkte das Zwei-, Fünf- oder sogar Zehnfache erhaltet. Ein Einkauf im Wert von 100 Euro bringt dann nicht nur 50 Punkte, sondern mit einem 10-fach-Coupon gleich 500 Punkte – ein spürbarer Unterschied.

Wer zu Shopping-Aktionen wie dem Black Friday ohnehin auf Schnäppchenjagd ist, kann den Spareffekt zusätzlich steigern, wenn er den Einkauf über Payback startet und dabei noch einen passenden Coupon nutzt.

Mehr Punkte sammeln mit Payback-Kreditkarten

Zusätzlich zum Einkauf über die Payback-App oder die Payback-Webseite könnt ihr mit den Payback-Kreditkarten noch mehr Punkte herausholen. Payback hat Kreditkarten in verschiedenen Varianten im Angebot. Diese Karten lassen sich bei Amazon als Zahlungsmethode hinterlegen, sodass ihr beim Kauf gleich doppelt profitiert: einmal über den Einkauf selbst und zusätzlich über die Bezahlung.

Folgende Karten sind aktuell verfügbar:

Payback American Express: 1 Punkt je 3 € Umsatz

1 Punkt je 3 € Umsatz Payback Visa: 1 Punkt je 5 € Umsatz

So kombiniert ihr die Vorteile: Einkäufe immer über die Payback-App starten und beim Bezahlen die Payback-Karte einsetzen – auf diese Weise steigert ihr euren Bonus bei jedem Amazon-Einkauf.

