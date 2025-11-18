Cloudflare down, Internet kaputt: Darum sind eure Lieblings-Seiten gerade offline

Eure Lieblings-Webseite oder -App funktioniert gerade nicht? Das liegt sehr wahrscheinlich nicht an eurem Gerät oder der Internetverbindung. Weltweit gibt es eine große Störung bei vielen Internetdiensten. Grund hierfür sind Probleme beim Anbieter Cloudflare.

Cloudflare-Störung legt Internet lahm

Cloudflare ist einer der weltweit größten Anbieter für Netzwerksicherheit und -dienstleistungen. Das Unternehmen agiert als eine Art Vermittler zwischen dem Nutzer und der Webseite, schützt vor Angriffen (wie zum Beispiel DDoS) und optimiert die Ladezeiten. Webseiten, die mit Cloudflare arbeiten, fallen derzeit aber aufgrund von Störungen beim Anbieter aus.

Seit Mittag sind plötzlich zahlreiche große Onlinedienste wie X, ChatGPT oder auch Spotify nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr erreichbar. Auch Facebook, allestörungen.de, Grindr, League of Legends und Doordash sind betroffen. Nutzer sehen stattdessen Fehlermeldungen, erleben lange Ladezeiten oder können sich nicht einloggen. Die Ursache für diese weitreichenden Probleme ist keine direkte Störung bei den Diensten selbst, sondern ein Ausfall bei einem der wichtigsten Infrastruktur-Anbieter im Hintergrund: dem US-Unternehmen Cloudflare. Der Anbieter kennt die Probleme bereits und arbeitet an einer Lösung. Zwischenzeitlich lief auch alles wieder halbwegs normal, seit circa 14:00 Uhr begannen die Ausfälle aber erneut.

Wichtiger Internet-Dienst strauchelt

Cloudflare ist für viele Laien ein unsichtbarer, aber entscheidender Akteur im Internet. Das Unternehmen bietet ein globales Netzwerk an, das Webseiten vor Angriffen schützt und Inhalte schneller an Nutzer ausliefert. Wenn ihr eine Webseite besucht, laufen die Anfragen oft zuerst über die Server von Cloudflare, bevor sie das eigentliche Ziel erreichen. Fällt dieses System aus, ist der Weg zu unzähligen Webseiten und Apps blockiert und eine Kettenreaktion ist die Folge.

Solche Vorfälle sind nicht neu und zeigen immer wieder, wie verletzlich die digitale Infrastruktur durch ihre Abhängigkeit von wenigen großen Anbietern ist. Bereits in der Vergangenheit führten ähnliche Pannen bei Cloudflare oder anderen Diensten wie Amazon Web Services zu großflächigen Ausfällen, die Millionen von Nutzern weltweit betrafen.