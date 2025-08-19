Comdirect Echtzeitüberweisung: Ein Überblick zu Einführung, Nutzung und wichtigen Neuerungen

Ihr wollt Geld ohne Zusatzkosten in Sekundenschnelle überweisen? Seit 2025 ist das mit der Comdirect-Echtzeitüberweisung möglich. Hier erfahrt ihr, wie Instant Payment funktioniert und welche Vorteile die zugrundeliegende EU-Richtlinie für euch hat.

Schnelle Zahlungen

Mit der Echtzeitüberweisung bei der Comdirect transferiert ihr Geld in Sekundenschnelle auf das Empfängerkonto. Dabei seid ihr unabhängig von den Geschäftszeiten des Unternehmens, denn Echtzeitüberweisungen funktionieren rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen.

Seit Januar 2025 ist die Sofortüberweisung für Comdirect-Kunden gebührenfrei. Möglich macht das die EU-Verordnung zu den sogenannten „Instant Payments“, die nun flächendeckend umgesetzt werden muss.

Die technischen Möglichkeiten zur Ausführung von Echtzeitüberweisungen existieren in Deutschland bereits seit 2017, doch ihr konntet die Express-Zahlungen bei der Comdirect, wie bei den meisten deutschen Banken, nur gegen eine zusätzliche Gebühr nutzen.

Das ist der Ablauf einer Echtzeitüberweisung bei der Comdirect

Beauftragt zunächst eure Überweisung wie gewohnt und tragt die Empfänger-IBAN und den Betrag ein. Im Anschluss aktiviert ihr die Checkbox für Echtzeitüberweisungen und gebt die Transaktion frei.

Der Betrag wird dem Empfänger innerhalb von zehn Sekunden gutgeschrieben und ihr erhaltet sofort eine Bestätigung.

Der Service gilt aktuell für Überweisungen bis 2.000 Euro. Wenn ihr wissen wollt, ob sich dieses Limit künftig noch ändern wird, empfehlen wir euch, regelmäßig einen Blick in das Preis- und Leistungsverzeichnis der Comdirect zu werfen.

Voraussetzungen und Nutzungsbedingungen für die Comdirect-Echtzeitüberweisung

Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf einer Echtzeitüberweisung ist, dass die Empfängerbank am Instant-Payment-Verfahren teilnimmt.

Dies stellt jedoch keine Hürde mehr dar, denn seit dem 9. Januar 2025 müssen alle Banken des SEPA-Raumes den Empfang von Echtzeitüberweisungen ermöglichen. Ab dem 9. Oktober 2025 gilt diese Verpflichtung auch für den Versand von Echtzeitüberweisungen.

Habt ihr euer Comdirect-Girokonto ab dem 15. Februar 2021 eröffnet, steht euch die Echtzeitüberweisung aktuell schon automatisch zur Verfügung. Für ältere Konten, die vor diesem Stichtag eröffnet wurden, gilt: Um die Funktion nutzen zu können, muss das jeweils aktuelle Konditionsmodell aktiv ausgewählt werden.

Bei Unsicherheiten könnt ihr in der Comdirect Community oder direkt beim Comdirect-Kundenservice nachfragen.

Kennt ihr schon Wero, die neue PayPal-Alternative der Sparkasse? Im Video erfahrt ihr, wie ihr mit der App in wenigen Sekunden Geld an eure Kontakte senden könnt.

Die Vorteile und Besonderheiten der Echtzeitüberweisung auf einen Blick

Die Einführung der Echtzeitüberweisung bringt also mehr Tempo in euren Zahlungsalltag und bietet auch einige weitere Pluspunkte, die klassische Überweisungen nicht leisten können.

Die Vorteile haben wir noch einmal kompakt für euch zusammengefasst:

Gebührenfreiheit seit Anfang 2025.

Überweisungen werden in Sekundenschnelle ausgeführt.

Echtzeitüberweisungen sind rund um die Uhr verfügbar, auch am Wochenende und an Feiertagen.

Die Freigabe durch eine TAN sorgt für die gewohnte Sicherheit im Online-Banking.

Bitte beachtet: Bevor ihr eine Echtzeitüberweisung final bestätigt, solltet ihr alle Angaben sorgfältig kontrollieren, denn nach dem Absenden ist die Transaktion unumkehrbar und Korrekturen sind nicht mehr möglich.

Mit einer bewussten Prüfung sorgt ihr dafür, dass euer Geld schnell und sicher beim richtigen Empfänger landet.

