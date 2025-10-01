Congstar Freundeskreis: Freunde anwerben und bis zu 50 % auf euren Handytarif sparen

Die monatlichen Kosten eures Tarifs könnten günstiger sein? Congstar bietet mit dem „Freundeskreis“-Angebot eine clevere Lösung: Für jeden geworbenen Freund gibt es 10 Prozent Rabatt – bis zu 50 Prozent sind möglich.
Gemeinsam sparen: So funktioniert der Congstar Freundeskreis
Das Prinzip von Congstar Freundeskreis (bei Congstar ansehen) ist denkbar einfach: Ihr ladet einen Freund oder eine Freundin zu Congstar ein und profitiert beide davon. Für jede angeworbene Person, die über euren persönlichen Code einen Vertrag abschließt, erhaltet ihr dauerhaft 10 Prozent Rabatt auf euren eigenen Tarif-Grundpreis.
Das Beste: Ihr könnt bis zu fünf Freunde einladen und so insgesamt 50 Prozent Rabatt sammeln. Eure geworbenen Freunde bekommen ebenfalls 10 Prozent Rabatt auf ihren neuen Tarif.
Der Ablauf ist simpel: Ihr generiert euren persönlichen Freundeskreis-Code in der Congstar-App, teilt ihn per WhatsApp, SMS oder über soziale Medien und wartet auf die ersten Vertragsabschlüsse. Nach 14 Tagen Vertragslaufzeit wird euch der Rabatt automatisch gutgeschrieben.
Die Details des Angebots im Überblick
- Anbieter: Congstar (Telekom-Netz)
- Rabatt pro geworbenem Freund: 10 Prozent
- Maximaler Rabatt: 50 Prozent (bei fünf geworbenen Freunden)
- Rabatt für angeworbene Freunde: dauerhaft 10 Prozent
- Teilnahmeberechtigt: Alle Vertragskunden mit festem monatlichen Preis
- Ausgeschlossen: Congstar Zuhause, Fair Flat, „Wie ich will“-Tarife, Prepaid
- Gutschreibung: Nach 14 Tagen aktiver Vertragslaufzeit des Angeworbenen
- Gültigkeit: Rabatt bleibt bei Tarifwechsel und Vertragsverlängerung erhalten
- Zugang: Nur über die Congstar-App
Für wen lohnt sich der Congstar Freundeskreis?
Das Angebot richtet sich an alle Congstar-Kunden, die ihre monatlichen Kosten dauerhaft senken möchten. Besonders attraktiv ist es für Vielnutzer mit höheren Grundpreisen, da sich die 10 Prozent auf den vertraglich vereinbarten Grundpreis beziehen – nicht auf eventuelle Aktionspreise. Das bedeutet: Wer seinen Tarif bereits vergünstigt abgeschlossen hat, profitiert doppelt.
Der Freundeskreis eignet sich ideal für alle, die ein großes soziales Umfeld haben und gerne Empfehlungen aussprechen. Familien, Freundesgruppen oder Kollegen können gemeinsam sparen und von dem dauerhaften Rabatt profitieren. Ein weiterer Vorteil: Der Rabatt bleibt auch erhalten, wenn der werbende Freund seinen Vertrag kündigt.
Alternativen zum Congstar Freundeskreis
Wer keine Freunde anwerben will, kann für Rabatte auch auf die Congstar-Partnerkarte setzen (bei Congstar ansehen). Hier sparen treue Kunden bis zu 11 Euro monatlich auf zusätzliche Verträge.
Alternativ lohnt sich ein Blick auf andere Anbieter mit Dauerrabatten oder auf Aktionstarife, die bereits von Anfang an günstiger sind. In unserem Tarifvergleich findet ihr weitere spannende Deals im Telekom-Netz und bei anderen Anbietern.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.