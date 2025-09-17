Congstar hört auf Nutzer: Nervige Einschränkung ist ab sofort Geschichte

Das war längst überfällig.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Homespot-Angebote von Congstar lassen sich ab sofort ohne Einschränkung beim Standort verwenden. Bisher war die Nutzung strikt an eine feste Adresse gekoppelt. Auch die Anschlussgebühr fällt bei vielen Tarifen weg – zumindest für kurze Zeit.

Anzeige

Congstar: Homespot-Tarife endlich mobil

Die Homespot-Tarife von Congstar sind nicht mehr ortsgebunden. Damit entfällt eine der größten Einschränkungen des Angebots. Nutzer können ihr Datenvolumen nun an jedem beliebigen Standort in Deutschland einsetzen. Das macht die Tarife attraktiver für alle, die unterwegs zuverlässiges Internet brauchen.

Congstar bietet weiterhin drei Varianten an: 50 GB für 20 Euro, 150 GB für 30 Euro und 300 GB für 40 Euro pro Monat (Quelle: Congstar). Wer mehr Datenvolumen benötigt, kann es für 12 Euro zurücksetzen. Mit der 5G-Option für 3 Euro zusätzlich lässt sich die Geschwindigkeit auf bis zu 100 MBit/s verdoppeln.

Zum Homespot-Angebot von Congstar

Die Tarife sind entweder mit einmonatiger oder 24-monatiger Laufzeit verfügbar. Für kurze Zeit entfällt zudem der einmalige Bereitstellungspreis. Dabei ist es egal, für welche Variante man sich entscheidet. Möglich macht das eine Aktion, die noch bis zum 7. Oktober läuft.

Anzeige

Congstar zieht mit der Konkurrenz gleich

Die Standortbindung galt lange als Schwachpunkt der Congstar-Homespot-Tarife. Andere Anbieter zeigen schon länger, wie es besser geht. Jetzt zieht Congstar nach und macht damit einen großen Schritt in Richtung echte Flexibilität. Für viele dürfte das der entscheidende Punkt sein, um auf einen der Datentarife umzusteigen.

Mit dem Wegfall der Einschränkung werden die Homespot-Tarife zum mobilen WLAN-Ersatz für unterwegs. Gerade für Nutzer, die viel pendeln oder keinen klassischen Internetanschluss benötigen, wird das Angebot deutlich attraktiver.