Congstar: Homespot einrichten – so geht es

Mit dem Homespot von Congstar bekommt ihr „Internet aus der Steckdose“. Ihr benötigt hierfür einen speziellen Router, aber keinen Festnetzanschluss. Wir erklären euch, wie ihr den Homespot von Congstar einrichten könnt.

Congstar Homespot: Was ist das und wie funktioniert er?

Beim Congstar Homespot handelt es sich um einen Tarif für das Internet. Diese Internetverbindung wird allerdings nicht über die Telefonleitung zur Verfügung gestellt.

Ihr benötigt einen speziellen Router, der mit einer SIM-Karte ausgestattet wird. Die Verbindung zum Internet wird also über das Mobilfunknetz hergestellt und ist seit Kurzem nicht mehr ortsgebunden.

Welche Router eignen sich für den Hotspot?

Auf der Internetseite von Congstar findet ihr die Vorgehensweise zum Einrichten eines Hotspots. Dafür stehen euch verschiedene Router zur Verfügung:

Homespot 5G Router TCL HH515L

Homespot LTE HH63

FRITZ!Box 6850 LTE (bei Amazon ansehen)

Homespot 5G Router ZTE

Mit diesem Video geben wir euch weitere Tipps für eure FRITZ!Box:

Homespot einrichten

SIM-Karte einsetzen: Öffnet die Abdeckung des SIM-Karten-Steckplatzes und setzt die SIM-Karte ein, bis sie spürbar einrastet. Dann schließt ihr die Abdeckung wieder. Netzadapter anschließen: Verbindet den Netzadapter mit dem Gerät und der Steckdose. Der Router schaltet sich ein, sobald er mit Strom versorgt wird. Verbindung zum WLAN herstellen: Sucht auf eurem PC, Tablet oder Smartphone nach drahtlosen Netzwerken, um eine Verbindung mit dem Netzwerk (SSID) des Routers herzustellen. Auf der Unterseite des Gerätes findet ihr den Netzwerknamen. Gebt nach Aufforderung das WLAN-Passwort (Wifi Key) ein. Ihr findet es auf dem Geräteetikett. Stellt mit eurem Endgerät eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk her und greift auf das Internet zu. Fertigstellung: Öffnet den Webbrowser und gebt dort 192.168.1.1 in die Adressleiste ein. Bestätigt die Eingabe mit der Eingabetaste, dann wird der Startbildschirm geladen. Meldet euch mit eurem Anmeldepasswort an, um zuerst die Internetverbindung zwischen LTE Router und Netzwerk herzustellen. Das Anmeldepasswort findet ihr auf dem Geräteetikett (Login Password). Nach erfolgter Anmeldung ändert ihr das Passwort, um eine größtmögliche Sicherheit zu erlangen.

Die PIN-Abfrage ist bei den meisten SIM Karten deaktiviert. Ihr könnt also nach Eingabe des WLAN-Schlüssels direkt loslegen. Falls doch eine PIN-Abfrage erfolgt, müsst ihr euren Homespot einmalig freischalten. Die PIN dafür findet ihr in der congstar App unter „Vertrag“, „SIM-Karten & eSIM“. Zum Login braucht ihr euren congstar Benutzernamen oder die Kundennummer sowie euer congstar Passwort.

Um den Router auszuschalten, haltet die Ein-Aus-Taste bis zu 3 Sekunden gedrückt. Zum Einschalten haltet ihr die gleiche Taste eine Sekunde lang gedrückt. Der Router ist ausschließlich im 5G oder LTE Netz nutzbar.

Homespot mit FRITZ!Box 6850 LTE einrichten

SIM-Karte einsetzen: Steckt die SIM-Karte im Mini-SIM-Format (25 x 15 x 0,76 mm) so in den Steckplatz, dass sich die abgeschrägte Ecke der Karte links befindet und die Kontaktfläche nach unten zeigt. Nun drückt ihr die SIM-Karte vorsichtig hinein, bis sie einrastet. Die SIM-Karte ragt wenige Millimeter aus dem SIM-Steckplatz heraus. Mobilfunkantennen befestigen und Stromverbindung herstellen: Schraubt die beiden Antennen auf die Buchsen der FRITZ!Box. Nun verbindet ihr das Gerät mittels Kabel mit der Steckdose. Verbindung zum WLAN herstellen: Sucht auf eurem Endgerät nach dem WLAN-Funknetz der FRITZ!Box. Der werkseitig eingestellte WLAN-Name besteht aus "FRITZ!Box 6850" und zwei zufälligen Buchstaben. Ihr findet ihn auch auf dem Typenschild auf der Geräteunterseite. Nach Aufforderung gebt ihr das WLAN-Passwort (WiFi Key) ein, das auf dem Geräteetikett abgedruckt ist. Jetzt sollte eine Verbindung zur FRITZ!Box hergestellt sein. Achtung! Zu diesem Zeitpunkt besteht noch keine Internetverbindung und die Anzeige "Kein Internet" oder ähnliches ist keine Fehlermeldung. Internetzugang in einrichten: Ruft die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf. Dafür scannt ihr den QR-Code auf der Unterseite des Gerätes oder ihr fügt „http://fritz.box“ in der Adresszeile des Browsers ein. Meldet euch mit dem FRITZ!Box-Kennwort ein und klickt auf „Anmelden“. Der Assistent für die Einrichtung eures Internetzugangs startet automatisch. Ist dies nicht der Fall, klickt ihr auf „Assistenten“ und dann auf „Internetzugang einrichten“. Einrichtung abschließen: Folgt dem Einrichtungsassistenten bis zum Schluss, denn im letzten Einrichtungsschritt könnt ihr eine Rufnummer für die Internettelefonie hinterlegen.

Diese Rufnummer benötigt ihr nicht zwingend für die Nutzung des Homespot Tarifs. Es handelt sich hier um eine Zusatzfunktion der FRITZ!Box.

