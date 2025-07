conhost.exe: Was ist das? Ist der Windows-Prozess gefährlich?

Wenn ihr im Windows-Taskmanager den Prozess „conhost.exe“ seht, stellt sich die Frage: Ist das gefährlich?

conhost.exe – was ist das?

conhost.exe ist ein Windows-Prozess von Microsoft und nicht gefährlich .

ist ein Windows-Prozess von Microsoft und . Die zugehörige EXE-Datei findet ihr ab Windows 7 im Ordner:



C:\Windows\System32

conhost.exe ist dafür zuständig, die Eingabeaufforderung in Windows im Aero-Design darzustellen – also reine Optik.

Der Prozess kann auch mehrfach laufen, wenn zum Beispiel mehrere Konsolenfenster offen sind.

Die Datei conhost.exe ist also ein legitimer Windows-Systemprozess. Der Name steht für Console Window Host, also „Konsolenfenster-Host“. Dieser Prozess ist seit Windows 7 Teil des Betriebssystems und wird benötigt, um Kommandozeilenprogramme wie die Eingabeaufforderung (cmd.exe) korrekt darzustellen und mit der grafischen Oberfläche zu verbinden.

Ist conhost.exe gefährlich oder ein Virus?

Normalerweise ist conhost.exe nicht gefährlich und auch kein Virus. Wenn sich die Datei im Ordner C:\Windows\System32\ befindet, handelt es sich um den originalen, sicheren Windows-Prozess. Wenn ihr allerdings eine ältere Windows-Version vor Windows 7 nutzt oder die Datei nicht im obigen Verzeichnis ausgeführt wird, dann ist es vielleicht ein Virus, der sich als conhost.exe tarnt. Auch wenn der Prozess sehr viele Ressourcen verbraucht, solltet ihr misstrauisch werden. Gefälschte Versionen mit demselben Namen können in anderen Ordnern auftauchen, zum Beispiel C:\Users\Username\AppData\.... Lasst dann den Windows Defender euer System prüfen oder nutzt einen guten Drittanbieter-Virenscanner.

So überprüft man, ob conhost.exe echt ist

Öffnet den Task-Manager (Strg + Umschalt + Esc). Klickt mit der rechten Maustaste auf conhost.exe. Wählt „Dateipfad öffnen“. Der Pfad sollte C:\Windows\System32 sein.

In der Registerkarte „Details“ könnt ihr zudem sehen, welche Anwendung tatsächlich auf die Instanz zugreift.

