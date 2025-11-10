Copilot in Excel: So nutzt ihr KI für eure Tabellenkalkulation

Excel gehört zu den kompliziertesten und trotzdem wichtigsten Funktionen von Office365. Wir verraten euch, wie ihr das Tool mit Copilot optimal nutzen könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das macht Copilot in Excel so nützlich

Excel dient der Erstellung von Formeln und hilft euch dabei, Daten analytisch aufzubereiten. Diese Funktionen könnt ihr nun mit Microsofts KI Copilot schneller und effizienter nutzen. Copilot hilft euch bei verschiedenen Arbeitsschritten und sorgt für mehr Effizienz.

Anzeige

Das kann Copilot in Excel

Datenimportierung aus euren Cloud-Speichern oder dem Internet

Filtererstellung für Daten, Hervorhebung und einfache Suche

Neue Formeln generieren und sie von Copilot erklären lassen

Anzeige diverser Erkenntnisse aus Zusammenfassungen

So aktiviert ihr Copilot in Excel

Verfügt ihr über eine aktuelle Version von Office365 und eine aktuelle Excel-Version, findet ihr Copilot im Menüband. Ihr öffnet Excel, wählt eine neue Arbeitsmappe aus und habt über das Menüband direkt Zugriff auf Copilot.

Wollt ihr eure Dateien über OneDrive und Co. hochladen, klickt ihr auf „Apps“ und wählt die entsprechende Datei aus. Habt ihr direkte Aufgaben für Copilot, klickt ihr auf „Chat“. Rechts von eurer Tabelle meldet sich das Chatfenster von Copilot und ihr könnt euren Task direkt eingeben.

So funktioniert der Copilot-Chat in Excel. (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Was kostet Copilot für Excel?

Wenn ihr bereits über einen Microsoft 365-Zugang verfügt, steht euch Copilot Chat kostenlos zur Verfügung. Um jedoch individuelle Agenten zu erstellen, müsst ihr zusätzlich Azure abonnieren.

Wollt ihr den vollen Funktionsumfang von Copilot und seinen Möglichkeiten nutzen, benötigt ihr das Abo „Microsoft 365 Copilot“ als Zusatz. Es kostet euch pro Nutzer jeden Monat 28,10 Euro, abgerechnet wird jährlich. Ihr könnt das Paket nur buchen, wenn ihr bereits ein Microsoft 365-Abo habt.

Im Video erfahrt ihr, was Copilot Pro noch so alles kann.

Anzeige

Alternativen für Copilot in Excel

Habt ihr keine Lust auf Copilot, gibt es einige KI-Tools als Alternative. Eine davon ist Excelmatic. Das Tool erstellt für euch automatische Formeln und kann Balken- und Tortendiagramme anhand eurer Daten formatieren. Geeignet ist es für die Formate .xlsx, .csv und viele andere.

Um es kostenlos auszuprobieren, steht euch eine Testversion zur Verfügung. Entscheidet ihr euch für ein Pro-Abo, kostet euch Excelmatic 5,99 Euro pro Monat.

Jetzt Excelmatic testen

Ein weiteres Tool stammt aus der „Garage“ von Microsoft und ist unter dem Namen Excel Labs verfügbar. Das Office-Add-in ist kostenlos für alle Microsoft-365-Abonnenten, ihr müsst nichts von Drittanbietern installieren. Formelvorschläge werden euch durch GPT-4-Tools unterbreitet. Das Add-in ist ein Einsteigertool, bietet aber nicht so viele Funktionen wie Copilot oder andere spezielle Excel-Tools.

Jetzt Excel Labs testen

Ihr seid „Team ChatGPT“ und wollt die KI auch für Excel nutzen? Das ist möglich, indem ihr ein entsprechendes Add-in integriert und euch Formeln automatisch generieren lasst. ChatGPT übernimmt auch Textaufgaben wie Datenbereinigungen oder generiert euch die passenden Texte für eure Tabelle.

Anzeige

Installiert einfach über den Microsoft Office-Store das Add-in „GPT for Excel Word“ und nutzt es fortan bei eurer Tabellenkalkulation.

Hier ChatGPT für Excel sichern

Wenn ihr KI in euren Excel-Anwendungen nutzen möchtet, habt ihr verschiedene Optionen. Ihr könnt auch einfach im Chat mit Claude, Copilot oder ChatGPT Unterstützung anfordern. Ihr müsst erstellte Formeln dann zwar noch nach Excel übertragen, Hilfe bekommt ihr aber trotzdem.