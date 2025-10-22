Copilot in Word nutzen: So unterstützt euch die KI

Die Word-Nutzer unter euch werden das Feature Copilot bereits entdeckt haben. Microsofts KI überzeugt zwar nicht in allen Bereichen, kann euch aber trotzdem unterstützen.

So nutzt ihr Copilot in Word

Öffnet ihr ein aktuelles Word-Programm, findet ihr in der Menüleiste das Symbol für Copilot und oberhalb des Eingabefensters bereits einen Eingabebereich. Ihr könnt hier verschiedene Prompts eingeben und Copilot um Hilfe bitten.

In einem neuen Worddokument findet ihr Copilot automatisch (© Screenshot GIGA)

Ich habe die KI darum gebeten, mir einen Text mit 100 Wörtern zu den Funktionen von Copilot in Word zu verfassen. Je spezifischer euer Prompt ausfällt, desto umfassender und korrekter ist das Ergebnis. Denkt aber immer daran, dass KI „halluzinieren“ kann. Überprüft Daten, Zahlen und Fakten, bevor ihr einen mit Copilot generierten Text für eure Arbeit nutzt.

So lautete mein Prompt: "Erkläre mir in 100 Worten, wie du Wordnutzer unterstützen kannst. Schildere deine Funktionen sachlich."

Das war mein erstes Ergebnis:

Erstentwurf eines Textes nach Prompteingabe (© Screenshot GIGA)

Im nächsten Schritt habe ich Copilot aufgefordert, das Ergebnis als Stichworte zu formulieren. Wenn ihr mit einem Entwurf zufrieden seid, klickt ihr auf „beibehalten“.

So überarbeitet Copilot Entwürfe (© Screenshot GIGA)

Ihr könnt so oft ihr wollt um Überarbeitung bitten, neu generieren oder Entwürfe beibehalten. Seid ihr unzufrieden, verbessert euren Prompt und macht spezifischere Angaben. Ihr könnt hierfür auch einen Prompt-Generator verwenden.

Copilot mit vorhandenen Dateien nutzen

Falls ihr eine Microsoft Copilot Lizenz habt, stehen euch erweiterte Funktionen zur Verfügung. So habt ihr die Möglichkeit, eigene Dateien hochzuladen und sie als Basis für den nächsten Prompt zu verwenden. Copilot kann euch Word-Dateien zusammenfassen, basierend darauf neue Inhalte erstellen oder euch einfach für neue Inhalte inspirieren.

Ihr könnt Copilot auch direkt in der Taskbar öffnen. Mehr dazu erklärt euch das Video:

Texte mit Copilot bearbeiten und transformieren

Habt ihr bereits Inhalte generiert, könnt ihr sie mit Copilot verändern und umschreiben lassen. Dafür markiert ihr den Text und klickt dann das Copilot-Symbol an. Nun stehen euch folgende Optionen zur Verfügung:

Automatisches Umschreiben des Textes

Strukturierung und Verfeinerung

Fortsetzung des Textes

Kürzung des Textes

Formalisierung

Generieren von Vorschlägen

Visualisierung als Tabelle

So könnt ihr mit Copilot chatten

In die Befehlszeile gebt ihr euren Prompt ein und Copilot liefert. Falls ihr lieber den Plaudermodus nutzt, wie ihr ihn von ChatGPT kennt, gibt es einen kleinen Trick. Ihr gebt nicht direkt etwas in die Befehlszeile ein, sondern klickt oben direkt auf das Copilot-Symbol.

Seitlich öffnet sich ein Chatfenster. Nutzt es, um Fragen zu stellen oder wie in meinem Beispiel, ein Bild zu generieren. Diese generierten Bilder, Statistiken oder Informationen könnt ihr direkt in euer Worddokument einfügen.

Ihr seht rechts im Screenshot das Chatfenster und links im Worddokument das eingefügte, von Copilot generierte Bild.

Von Copilot generiertes Bild in Word (© Screenshot GIGA)

Nutzt ihr Word und habt Lust auf Unterstützung von KI, kann Copilot praktisch sein. Generell gilt Microsofts KI aber als schwache Lösung, besonders im Hinblick auf die Konkurrenz wie ChatGPT oder Claude und Gemini.

Ihr findet bei Microsoft alle Einschränkungen und Hinweise zur Nutzung von Copilot in Word (hier bei Microsoft anschauen). Das Unternehmen weist darauf hin, dass GPT-Systeme von OpenAI genutzt werden und dass die Eingabeaufforderungen begrenzt sind. Testet selbst, ob Copilot in Word euren Ansprüchen genügt oder ob ihr mehr braucht.