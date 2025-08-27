Countdown läuft: Wärmepumpen-Besitzer müssen handeln

Wärmepumpen verlieren ihr letztes Privileg.

Eine Sonderregelung für Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern läuft bald aus. Künftig dürfen Heizkosten nicht mehr pauschal verteilt werden. Stattdessen ist eine verbrauchsabhängige Abrechnung vorgeschrieben – inklusive entsprechender Messtechnik.

Wärmepumpen: Sonderregelung fällt weg

Eigentlich galt nur bis Oktober 2024 das sogenannte Wärmepumpenprivileg: Eigentümer mussten den Verbrauch bei zentralen Wärmepumpenanlagen nicht erfassen. Die Heizkosten konnten sie einfach pauschal oder nach Wohnfläche umlegen. Damit ist bald aber endgültig Schluss.

Der Grund liegt im gestiegenen Stellenwert der Wärmepumpe, heißt es. Gerade in Mehrfamilienhäusern stellt sie oft die einzige Quelle für Wärme und Warmwasser dar. Der eingesetzte Strom gilt als wertvolle Ressource, die genauer erfasst werden muss. Deshalb sollen künftig auch Mieter ihren Verbrauch kennen – und im besten Fall Energie sparen.

Für Eigentümer beginnt jetzt der Endspurt. Wer bislang keine Messtechnik zur Verbrauchserfassung installiert hat, muss dies bis spätestens 30. September 2025 nachholen. Das betrifft sowohl Heizenergie als auch Warmwasser. Nur bei nachgewiesener Unwirtschaftlichkeit bleibt eine Ausnahme bestehen (Quelle: MDR).

Zwar erfolgt die Abrechnung erst im Folgejahr, doch die Geräte müssen bereits Ende September betriebsbereit sein. Grundlage ist die Heizkostenverordnung. Dort heißt es: Besteht am 1. Oktober 2024 keine Erfassung, endet die Übergangsfrist nach zwölf Monaten. Spätestens ab 2026 muss die Abrechnung dann auf tatsächlichem Verbrauch basieren.

Was bedeutet das für Vermieter?

Vermieter sind verpflichtet, mindestens 50 Prozent der Heizkosten verbrauchsabhängig abzurechnen. In einigen Fällen gilt sogar eine 70/30-Aufteilung. Neu ist, dass nun auch die Stromkosten der Wärmepumpe als umlagefähig gelten – ebenso wie sämtliche Kosten für Messgeräte, Eichung und Abrechnung (Quelle: objego).