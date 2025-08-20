Crocs im Windows-XP-Look: Microsoft liefert den perfekten Retro-Style

Crocs sind beliebte und bequeme Schuhe, die schnell angezogen werden können. Eine besondere Variante wurde jetzt auf den Markt gebracht: die Windows-XP-Crocs.

Das ikonische Hintergrundbild mit grüner Idylle

Windows XP sorgt sicherlich bei vielen von uns für Nostalgie. Es war das Betriebssystem, welches um die Jahrtausendwende, als sich das Internet auch in den Privathaushalten rasch verbreitete, auf den meisten Computern installiert war.

Fast schon legendären Charakter hat das berühmte Hintergrundbild, welches standardmäßig eingestellt war. Das Bild trägt den Namen „Bliss“, bei Microsoft wurde es als „grüne Idylle“ bezeichnet. Es zeigt ein kalifornisches Weinanbaugebiet. Trotz der fast schon unnatürlich kräftigen Farben auf dem Bild gab Fotograf Charles O’Rear später bekannt, dass er das Originalfoto nicht bearbeitet hatte.

Die Crocs vereinen wichtige Elemente des Windows-XP-Designs in sich. (© Crocs)

Crocs noch nicht für alle erhältlich

Wer nun an die guten alten Zeiten mit Windows XP zurückdenken möchte und sich modisch etwas ganz Besonderes gönnen will: Microsoft hat Crocs auf Basis der legendären Landschaft des Bilds, bestehend aus dem blauen Himmel, den Wolken und den grünen Hügeln, veröffentlicht. Einziger Nachteil: Derzeit sind die Schuhe nur für Mitarbeiter von Microsoft erhältlich, zum Stückpreis von etwa 80 US-Dollar.

Zum Set gehören auch ein Stoffbeutel im Windows-XP-Theme und Anstecker für die Crocs. Diese zeigen Symbole, die wir alle mit Windows XP verbinden, wie zum Beispiel den Mauszeiger, das Internet-Explorer-Symbol oder den Schmetterling von MSN.

Die gute Nachricht: Es ist nach der Preorder-Phase für die Microsoft-Angestellten auch ein weltweiter Verkauf der Schuhe geplant (via The Verge).

Besonderer Anlass

Dass die Crocs in diesem Jahr veröffentlicht wurden, kommt nicht von ungefähr. Der US-Technologie-Riese feiert in diesem Jahr sein Goldenes Jubiläum. Das Unternehmen wurde am 4. April 1975 gegründet und wurde somit 50 Jahre alt. Fans des Unternehmens sollten diese interessanten Fakten zu Microsoft kennen.