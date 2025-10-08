CSV-Dateien richtig in Excel öffnen: So klappt der Import ohne Chaos in den Spalten

Eine CSV-Datei („Comma Separated Values“) ist eine Textdatei, in der Daten durch Trennzeichen wie Kommas oder Semikolons voneinander getrennt sind. Sie sind für die maschinelle Verarbeitung von Tabellen, Kontakte oder Exportdaten optimiert. So eine CSV-Datei lässt sich in Excel, aber auch in OpenOffice, LibreOffice und Co. öffnen.

Wenn man den Dateityp in Word oder OpenOffice Writer öffnet, sieht man oft nur reine und unformatierte Textkolonnen. Besser ist es, die Datensätze mit Tabellenverarbeitungsprogrammen wie Excel anzuzeigen. Dabei müsst ihr darauf achten, dass ihr sie nicht einfach öffnet, sondern importiert, damit die Werte korrekt in die Spalten übertragen und formatiert werden. Das geht so:

Öffnet Excel und klickt auf den Reiter Daten (nicht „Datei“). Klickt links auf den Button (Externe) Daten abrufen und steuert den Bereich „Aus Datei“ an. Wählt hier Aus Text/CSV aus. Das funktioniert neben CSV- auch für PRN- und TXT-Dateien. Sucht nun die CSV-Datei aus und klickt auf Importieren.

Nun öffnet sich ein Konvertierungsassistent. In der Vorschau seht ihr, wie die Daten im Ergebnis in der Excel-Tabelle aussehen würden. Wenn die Inhalte nicht korrekt dargestellt werden und ihr nicht wisst, mit welchen Einstellungen eure CSV-Datei exportiert wurde, gebt Folgendes ein:

Wählt im ersten Schritt bei dem Dateityp Getrennt aus. Falls auch unten in der Datenvorschau nicht lesbare Zeichen angezeigt werden, müsst ihr bei Dateiursprung den richtigen Zeichensatz angeben, beispielsweise Unicode (UTF-8). Wählt hier „Getrennt“ aus. (© GIGA) Im zweiten Schritt setzt ihr bei Trennzeichen das Häkchen bei Komma. Am unteren Rand zeigt Excel an, wie die Daten später formatiert angezeigt werden. Wenn die Ansicht nicht stimmt, probiert Semikolon oder eine andere Option aus, um die Werte richtig auf die Excel-Spalten aufzuteilen. In der Datenvorschau seht ihr, ob die Datensätze korrekt auf die Spalten aufgeteilt werden. (© GIGA) Im letzten Schritt wählt ihr bei Dateiformat der Spalten die Option Standard aus, klickt auf Fertig stellen beziehungsweise „Daten transformieren“ und bestätigt das Hinweisfenster.

Im Ergebnis könnte eure Tabelle so aussehen:

Tipp: Wenn ihr regelmäßig CSV-Dateien öffnet, lohnt es sich, die Trennzeichen-Einstellungen des Systems anzupassen. Das geht unter Systemsteuerung → Region → Weitere Einstellungen → Listentrennzeichen. So interpretiert Excel die Dateien automatisch richtig.

CSV-Dateien mit LibreOffice Calc öffnen

Öffnet LibreOffice Calc. Wählt Datei, Öffnen ... und wählt die CSV-Datei aus. Wie bei Excel öffnet sich ein Import-Dialog, den ihr wie oben bei Excel korrekt einstellen müsst. Achtet hier auf den richtigen Zeichensatz und die Formatierungen. Unten seht ihr eine Vorschau, an der ihr die richtig gewählten Einstellungen beurteilen könnt. Bestätigt danach mit OK.

CSV-Dateien mit OpenOffice Calc öffnen

Öffnet das Menü Einfügen und wählt Tabelle aus Datei. Es öffnet sich der Konvertierungsassistent in einem neuen Fenster. Wählt als Zeichensatz Westeuropa (Windows-1252/WinLatin 1) und als Trennoption Getrennt und Komma.

Unter Umständen müsst ihr auch andere Formatierungsoptionen auswählen, damit die CSV-Daten richtig importiert und angezeigt werden.