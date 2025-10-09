Dacia verpasst seinem Bestseller ein Upgrade, das sich mehr als sehen lassen kann

Der Dacia Sandero hat ein Update erhalten, das sich lohnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Seit Jahren ist der Dacia Sandero das Erfolgsmodell schlechthin: 2024 wurden 286.663 Fahrzeuge neu zugelassen, damit war er das meistverkaufte Auto Europas. Jetzt erhält der Dauerbrenner ein umfangreiches Update – mit modernisiertem Design, mehr Technik und erstmals einem Hybridantrieb (Quelle: AutoBild).

Anzeige

Dacia Sandero: Auto liefert neue Highlights

Das Facelift für 2026 bringt mehr als nur neue Scheinwerfer. Vor allem unter der Haube hat sich einiges getan: das Herzstück ist der neue Hybrid 155, eine Kombination aus Benziner und zwei Elektromotoren. Der 1,8-Liter-Benziner liefert 155 PS und 170 Nm Drehmoment. Damit lassen sich laut Dacia bis zu 80 Prozent der Stadtfahrten rein elektrisch zurücklegen, während der Verbrauch um rund 10 Prozent sinken soll (Quelle: Motor1).

Für Fans von Autogas gibt es erstmals den Eco-G 120 mit LPG-Motor und Automatik – inklusive beeindruckender Reichweite von 1.590 Kilometern. Zudem bleiben die bewährten TCe- und SCe-Motoren im Programm, teils mit mehr Leistung. So liefert der 1,2-Liter-Turbo-Dreizylinder 120 PS und ist mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe kombinierbar. Damit deckt Dacia weiterhin die gesamte Bandbreite ab – vom City-Pendler bis zum Wochenend-Abenteurer.

Dacia arbeitet übrigens zusätzlich an einer E-Auto-Variante des Sanderos, die im Jahr 2027 auf den Markt kommen soll.

Sowohl innen als auch außen „Hui“: Modernes Design und mehr Komfort

Optisch bleibt der Sandero seinem bekannten Stil treu, wirkt aber deutlich moderner. Neu sind die LED-Lichtsignatur in umgekehrter „T“-Form, ein breiterer Kühlergrill und beim Stepway mehr Duster-inspirierte Outdoor-Elemente. Farben wie „Amber Yellow“ und „Sandstone“ setzen zusätzliche Akzente.

Anzeige

Auch das Interieur wurde aufgewertet: Ein 10,1-Zoll-Touchscreen mit vernetzter Navigation, induktiver Ladefläche und digitalem Cockpit sorgt für mehr Komfort. Neue Stoffe, Denim-Bezüge und ein überarbeitetes Lenkrad sollen für ein wertigeres Gefühl sorgen. Das clevere YouClip-System bleibt Standard – praktisch für alle, die Smartphone oder Accessoires sicher befestigen möchten.

Wann genau der neue Sandero auf den Markt kommt, und was er kosten wird, hat Dacia bisher noch nicht verraten. Zum Vergleich: Das jüngste Modell beginnt bei 12.490 Euro.