Dank Amazon entspannter arbeiten: Für nur 1,54 € habt ihr alle wichtigen Mac-Shortcuts im Blick

Ihr wollt schnell eine Datei speichern, einen Screenshot machen oder zwischen Programmen wechseln, doch euch fallen die Shortcuts nicht ein? Dafür gibt es eine einfache Lösung: einen Tastaturaufkleber für macOS oder Windows, mit dem ihr alle wichtigen Tastenkombinationen auf einen Blick habt.
In unserer Bilderstrecke stellen wir euch die beiden Varianten genauer vor und zeigen weitere kleine Helfer, die euren Büroalltag entspannter gestalten.
Tastaturaufkleber für macOS
Diesen Tastaturaufkleber für macOS bekommt ihr aktuell für unschlagbare 1,54 Euro bei Amazon. Er zeigt nicht nur die grundlegenden Tastenkombinationen wie Kopieren, Einfügen und Ausschneiden, sondern listet auch spezielle Shortcuts für Screenshots und die Navigation auf.
Der Aufkleber besteht aus Vinyl und passt perfekt neben das Touchpad (8,9 × 8,9 cm). Obendrein zaubert euch die Grinsekatze jeden Tag aufs Neue ein Lächeln ins Gesicht. Den Artikel gibt es nur in der englischen Version.
Windows Shortcut-Aufkleber
Wer keinen Mac hat, muss nicht leer ausgehen. Auch für Windows-Nutzer hat Amazon das passende Produkt im Programm. Der Tastaturaufkleber zeigt allgemeine Befehle wie Kopieren und Einfügen, Shortcuts für Screenshots, Desktop-Befehle und den Klammergriff.
Der regenbogenfarbene Aufkleber besteht aus Vinyl und eignet sich dank seiner kompakten Größe (8,5 × 6,9 cm) für alle gängigen Laptops. Die englische Version ist bei Amazon für 1,54 Euro erhältlich.
Mauspad mit Gel-Handgelenkstütze
Das Gelpad hebt das Handgelenk leicht an, sodass es beim Arbeiten am PC oder Laptop nicht abgeknickt wird. Dadurch werden Sehnen und Bänder entlastet. Das Mauspad macht lange Arbeitssessions deutlich angenehmer und kann einem durch stundenlange Computerarbeit verursachten Mausarm (RSI-Syndrom) vorbeugen.
Das 23,9 × 20,6 cm große Mauspad mit Gel-Handgelenkstütze könnt ihr bei Amazon für preiswerte 4,71 Euro in verschiedenen Farben bestellen. Es besteht aus Naturkautschuk und Gel mit einem weichen Überzug aus Lycra.
Verstellbarer Laptop-Ständer
Mit dem verstellbaren Laptop-Ständer aus Aluminium hebt ihr den Bildschirm eures Laptops auf Augenhöhe, wodurch Nacken- und Rückenschmerzen reduziert werden. Gleichzeitig verbessert die ergonomische Anpassung eure Haltung und unterstützt euch dabei, konzentrierter zu arbeiten.
Der Laptopständer ist für Notebooks mit 16 und 17 Zoll geeignet. Sowohl das schwarze als auch das silberne Modell kosten bei Amazon jeweils 6,15 Euro.
Klappbarer Handy-Ständer
Mit dem klappbaren Handy-Ständer haltet ihr euer Smartphone in einem angenehmen Blickwinkel, um Nacken- und Augenbelastung zu reduzieren. Er eignet sich perfekt für Videoanrufe, zum Videosschauen oder zum Daddeln. Wenn ihr ihn nicht mehr braucht, lässt er sich im Handumdrehen kompakt zusammenklappen.
Ihr erhaltet den praktischen, individuell verstellbaren Helfer für unschlagbare 2,05 Euro bei Amazon in den Farben Weiß und Schwarz. Er ist mit allen gängigen Smartphones kompatibel.
Drehbarer Kopfhörerständer
Dank des drehbaren Kopfhörerhalters haben eure Kopfhörer und Controller einen festen Platz unter der Tischplatte. So bleibt der Schreibtisch ordentlich und Kabelsalat gehört der Vergangenheit an. Der Halter ist bei Amazon in Schwarz oder Weiß für jeweils 6,15 Euro erhältlich.
Kabel-Organizer
Mit den Kabel-Organizern setzt ihr dem Kabelsalat auf dem Schreibtisch ein Ende. Sie sorgen für eine übersichtliche Anordnung und lassen den Arbeitsplatz gleich aufgeräumter wirken. Die Kabelclips sind bei Amazon im Set, als Einzelclips (für 3,07 Euro) oder mit mehreren Steckplätzen (für 4,09 Euro) erhältlich.