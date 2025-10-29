Dank Amazon entspannter arbeiten: Für nur 1,54 € habt ihr alle wichtigen Mac-Shortcuts im Blick

Kleine Helfer wie dieser können den Alltag sehr erleichtern.© IMAGO / Depositphotos / Bildbearbeitung GIGA 1 / 8

Ihr wollt schnell eine Datei speichern, einen Screenshot machen oder zwischen Programmen wechseln, doch euch fallen die Shortcuts nicht ein? Dafür gibt es eine einfache Lösung: einen Tastaturaufkleber für macOS oder Windows, mit dem ihr alle wichtigen Tastenkombinationen auf einen Blick habt.

In unserer Bilderstrecke stellen wir euch die beiden Varianten genauer vor und zeigen weitere kleine Helfer, die euren Büroalltag entspannter gestalten.