Dank dieser smarten Brille hatte ich aufm Festival so viel Freiheit wie noch nie

Eine Sonnenbrille, die mehr kann als nur gut aussehen – doch wie bewährt sie sich im Trubel eines Festivals?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Fotos schießen, Songs streamen, Anrufe freihändig führen und sogar mit einer KI plaudern: Die Meta Ray-Ban Headliner verspricht, euren Alltag (oder Festivalbesuch) ein gutes Stück smarter zu machen. Ich habe die Brille beim Lollapalooza 2025 ausprobiert – und dabei vor allem Licht-, aber auch kleine Schattenseiten entdeckt.

Anzeige

Smarter Assistent auf der Nase

Schon beim Einrichten der Headliner zeigte sich: Die Brille ist so einfach angebunden wie ein Paar Bluetooth-Kopfhörer. Mit Apps wie WhatsApp und Spotify war ich in wenigen Minuten startklar. Besonders praktisch auf dem lauten Festivalgelände: Erhaltene Nachrichten wurden direkt vorgelesen, Timer ließen sich stellen und Fotos oder Videos schickte ich per Sprachbefehl direkt an meine Kontakte – alles, ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen.

Die Bild- und Tonqualität hat mich überrascht. Trotz der schwankenden Lichtverhältnisse auf dem Gelände lieferte die 12-MP-Kamera klare Aufnahmen mit satten Farben. Auch Videos klangen dank des cleveren 5-Mikrofon-Systems nicht nach Blechdose.

Ein kleiner Makel: Wer ein Cap trägt, riskiert, dass die Schirmkappe die halbe Aufnahme verdeckt – ärgerlich, wenn man spontan besondere Momente festhalten will.

Mit Cap können spannende Momente verloren gehen. (© GIGA)

Der Akku war solide: Je nach Nutzung hielt er einige Stunden durch, und das Ladeetui macht die Brille mit kleinen Ladepausen von rund einer halben Stunde festivaltauglich für einen ganzen Tag.

Anzeige

Gut vernetzt mit kleinen Schwächen

Besonders beeindruckt haben mich die Übersetzungs- und Analysefunktionen. Die Brille erkannte zuverlässig Tiere, Menschen und Objekte, beantwortete Fragen zu Personen und Orten und übersetzte Schilder sowie Texte in Echtzeit – wahlweise ins Englische, Spanische, Italienische oder Französische. Hier wirkt die KI nicht wie ein bloßes Gimmick, sondern wie ein echter Helfer. Noch wertvoller auf Reisen wäre die Brille für mich persönlich, wenn sie zusätzlich Sprachen wie Koreanisch oder Japanisch beherrschen würde.

Für Musik und Telefonate reicht die Soundqualität durchaus aus, auch wenn sie mit guten In-Ears nicht mithalten kann. Die offenen Lautsprecher haben aber den Vorteil, dass man die Umgebung weiterhin hört – beim Feiern ein Pluspunkt. Ein Wermutstropfen: Inmitten der Festivalmassen verstand die Brille meine Sprachbefehle oft nicht, in ruhigeren Momenten klappte das hingegen tadellos.

Ray-Ban-Meta-Headliner: Viel Technik klein verpackt. (© GIGA)

Ein praktisches Gadget Unterm Strich: Die Meta Ray-Ban Headliner ist kein Spielzeug, sondern ein spannendes Gadget für alle, die smarter durchs Leben gehen und dabei die Hände frei habenwollen. Auf Festivals spielt sie ihre Stärken aus – aber auch im Alltag kann sich für den Preis von rund 330 Euro ein Blick durchaus lohnen. Jasmin Peukert

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.