Dank Google Maps: Beliebte Navi-App hilft Radfahrern

Komoot spricht jetzt auch mit anderen Karten-Apps.

Komoot-Nutzer sparen sich künftig einen Zwischenschritt bei der Navigation. Mit dem neuesten Update erweitert die Fahrrad- und Outdoor-Navigations-App nämlich die Möglichkeiten zur Zielübernahme direkt aus Google Maps oder Apple Maps.

Komoot übernimmt Ziele aus Karten-Apps

Wer eine Adresse oder einen Ort in Google Maps oder Apple Maps gefunden hat, kann diesen nun direkt in Komoot öffnen. Einmal auf „Teilen“ tippen, schon landet das Ziel in der Komoot-App. Das macht die Routenplanung komfortabler, vor allem wenn unterwegs spontan navigiert werden soll.

Bisher mussten Nutzer den Zielort manuell in Komoot suchen. Der neue Weg spart etwas Zeit und vereinfacht so den Start jeder Tour, egal ob zu Fuß oder auf dem Rad. Die Funktion nutzt die systemeigene Teilen-Funktion und ist somit sowohl auf Android- als auch iOS-Geräten verfügbar.

Zusätzlich hat Komoot das Companion-Feature verbessert. Wer ein Gerät mit Live Sync nutzt, soll künftig von einer optimierten Darstellung im Navigationsmodus profitieren. Konkrete Details nennt das Unternehmen in diesem Zusammenhang bisher nicht, spricht aber von einer insgesamt besseren Nutzererfahrung (Quelle: Komoot im App Store)

Komoot: Kostenstruktur bleibt flexibel

Am Bezahlmodell ändert sich mit dem Update nichts. Komoot bietet nach wie vor eine kostenlose Einzelregion zum Einstieg. Weitere Karten lassen sich flexibel freischalten, entweder einzeln für rund 4 Euro oder im Paket ab rund 9 Euro. Weltweite Offline-Navigation kostet einmalig 30 Euro.

Für Vielnutzer gibt es Komoot Premium. Das Abo enthält unter anderem Wetterinfos, 3D-Karten, Mehrtagesplaner und Live-Tracking. Der Preis liegt bei 59,99 Euro pro Jahr.

Komoot gilt als eine der beliebtesten Fahrrad- und Outdoor-Apps in Deutschland und Europa. Sie eignet sich für Routenplanung, Navigation und Tourenaufzeichnung beim Radfahren, Wandern oder Laufen. Die App bietet Offline-Karten, Sprachnavigation und detaillierte Wegbeschreibungen, jeweils angepasst an verschiedene Outdoor-Aktivitäten.

Endlich abschalten beim Radfahren Mit der Neuerung arbeitet Komoot endlich besser mit Google Maps zusammen – nicht nahtlos, aber deutlich nutzerfreundlicher. Damit habe ich auch endlich keine solchen Zahnschmerzen mehr, wenn ich mich unterwegs auf Komoot verlassen will – und sich dann doch etwas Neues ergibt. Ich will Google Maps damit gar nicht ersetzen. Die Flexibilität, die ich mit dem Rad habe, wird dank der leichteren Verschränkung jetzt aber nicht mehr durch umständliches Hin-und-her-navigieren unterbrochen. Danke, auf die Art gebe ich Komoot in Zukunft wieder öfter eine Chance! Felix Gräber

