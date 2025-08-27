Dank Tonieplay: Neue Toniebox 2 macht Kinder zu Mitspielern

So interaktiv war die Toniebox noch nie.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 27. August 2025: Die Toniebox 2 ist da. Die zweite Generation des beliebten Kinder-Audioplayers ist ab dem 15. September 2025 im Handel erhältlich. Wer nicht so lange warten möchte, kann die Toniebox 2 schon jetzt im Shop des Herstellers vorbestellen. Preislich liegt das Einzelgerät bei 109,99 Euro. Ein Bundle mit der neuen, interaktiven Spielvariante Tonieplay kostet 139,99 Euro. Toniebox 2 bei Tonies ansehen Mit einem laut Hersteller verbessertem Design, neuen Farben und Zusatzfunktionen wie Schlaflicht und Wecker richtet sich die Toniebox 2 an Kinder von 1 bis 9 Jahren. Sie bleibt mit bestehenden Tonie-Figuren kompatibel und bringt mit Tonieplay eine ganz neue Spielform auf den Tisch (Quelle: Tonies).

Anzeige

Originalartikel vom 23. Juli 2025:

Die Toniebox bekommt ein Upgrade. Mit der neuen Version wird aus dem reinen Hörwürfel ein interaktives Spielzeug. Neben Hörspielen sollen künftig auch kleine Spiele und Lerninhalte Teil des Erlebnisses sein. Dafür sorgt ein neues System namens Tonieplay.

Toniebox 2: Neue Box mit Tonieplay-Funktion

Statt nur Figuren aufzustellen, kommen bei der Toniebox 2 auch spezielle Spielscheiben zum Einsatz. Diese bedruckten Discs lassen sich auf der Box platzieren und sollen mit einem beiliegenden Controller bedient werden. So entstehen neue Möglichkeiten für Rätsel, Lerninhalte und spielerische Interaktionen.

Optisch bleibt vieles beim Alten, das Gehäuse wird nur leicht überarbeitet. Auf der Oberseite befindet sich nun ein LED-Leuchtring, der visuelles Feedback beim Spielen liefert. USB-C ersetzt den bisherigen Ladeanschluss, außerdem ist von kabellosen Kopfhörern und einem Sleep Timer die Rede. Alte Tonie-Figuren funktionieren weiterhin.

Als Datum für den Verkaufsstart der Toniebox 2 wird der 15. September genannt. Zu Beginn soll es verschiedene Starterpakete geben, deren Preise zwischen 120 und 140 Euro liegen sollen. Erste Inhalte für Tonieplay basieren auf bekannten Marken – etwa Winnie-the-Pooh – und dürften damit direkt eine große Zielgruppe ansprechen. Noch nicht offiziell bestätigt, aber wahrscheinlich: Bibliotheken könnten künftig nicht nur Hörspielfiguren, sondern auch die neuen Spielscheiben verleihen.

Anzeige

Toniebox 2: Neue Technik, alte Stärken

Der Aufbau sorgt dafür, dass auch die neue Toniebox robust, kindgerecht und ohne Bildschirm funktionieren soll. Das bekannte Konzept mit NFC-Figuren, Offline-Speicher und einfacher Steuerung durch Klopfen oder Kippen bleibt erhalten. Wer ein interaktives Hör- und Spielerlebnis für Kinder sucht, dürfte mit der Toniebox 2 deutlich mehr Möglichkeiten bekommen (Quelle: ifun.de).