Danke, Apple! Wenigstens dürfen wir noch iPhones kaufen

Wir kaufen brav Apples Smartphones – und bekommen trotzdem die kalte Schulter.

In dieser Woche jährte sich zum sechsten Mal der Tag, an dem Apples Kreditkarte – die Apple Card – nach einer kurzen Testphase in den USA für alle verfügbar wurde. Sechs Jahre, in denen US-Nutzer eine nahtlos ins iPhone integrierte Kreditkarte verwalten, farbcodierte Ausgabenübersichten genießen, keine Gebühren zahlen, tägliche Cashback-Auszahlungen erhalten und sogar ein hochverzinsliches Sparkonto nutzen können. Und wir? Wir schauen in Europa weiter in die Röhre. Kein Starttermin, keine Gerüchte, kein Hoffnungsschimmer. Warum uns Apple offenbar vergessen hat, lest ihr in der neuesten Ausgabe unserer Wochenendkolumne auf GIGA.

Sechs Jahre Funkstille – danke auch, Apple

Es ist nicht das erste Mal, dass ich hier in meiner Kolumne darüber meckere. Vor über einem Jahr habe ich Apple bereits gefragt: „Was dauert da so lange?“ – passiert ist nichts. Gar nichts. Null. Apple schweigt. Am Ende wiederhole ich mich nur.

Und während wir brav die neuen iPhones kaufen, uns AirPods zulegen und Macs auf den Schreibtisch stellen, bekommen wir beim Thema Finanzprodukte weiterhin die kalte Schulter. Europa scheint für Apple schlicht uninteressant, wenn es nicht um Hardware-Verkäufe und Service-Abos geht.

Wollen wir überhaupt noch?

Ganz ehrlich: Eigentlich wollte ich mich gar nicht mehr aufregen. Es gibt genug Alternativen. Ich selbst nutze etwa die Kreditkarten von Norwegian und Amazon – unkompliziert, funktional und ebenso kostenlos. Also, warum sollte mich Apples Karte noch interessieren?

Vielleicht, weil sie einfach verdammt gut gemacht ist. Vielleicht, weil ich sie gern in meiner Wallet-App sehen würde, mit dem Apple-Logo drauf. Und vielleicht auch, weil es schlicht ein Armutszeugnis ist, dass ein Konzern mit so viel Geld und Einfluss es nicht gebacken bekommt, einen Bankpartner in Europa zu finden.

Mein Tipp, Apple: Macht’s endlich selbst!

Wenn ihr wirklich wolltet, würdet ihr längst eine Lösung haben. Also gründet doch einfach eure eigene Bank und beantragt hierzulande die entsprechende Lizenz. Geld habt ihr genug, Know-how auch. Aber offenbar fehlt euch der Wille. Gut, dann eben nicht. Wir kaufen weiterhin fleißig iPhones, und ihr verdient Milliarden an uns. Aber eine Kreditkarte? Die bleibt wohl weiterhin ein US-Privileg.

Schönes Wochenende.

