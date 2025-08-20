🙏Danke-Smiley: So bedankt ihr euch per Emoji in WhatsApp und Co.

Ein einfaches „Danke“ kann im Alltag viel bewirken, ob im Beruf, im Freundeskreis oder in der Familie. Im digitalen Zeitalter wird bei WhatsApp und anderen Messengern Dankbarkeit oft mit Emojis ausgedrückt. Doch welches Danke-Emoji passt in welcher Situation?

Beliebte Emojis für „Danke“

🙏 Gefaltete Hände (Praying Hands / High Five): Das wohl bekannteste Symbol für Dankbarkeit. Es wird oft genutzt, um sich für Hilfe, Unterstützung oder nette Worte zu bedanken.

Das wohl bekannteste Symbol für Dankbarkeit. Es wird oft genutzt, um sich für Hilfe, Unterstützung oder nette Worte zu bedanken. 😊 Lächelndes Gesicht mit lächelnden Augen: Ein freundliches Dankeschön, das Wärme und Sympathie vermittelt.

Ein freundliches Dankeschön, das Wärme und Sympathie vermittelt. 🌸 Blume: Wird gerne verwendet, um auf eine nette Geste besonders herzlich zu reagieren.

Wird gerne verwendet, um auf eine nette Geste besonders herzlich zu reagieren. 💐 Blumenstrauß: Ein virtuelles Geschenk, das wie ein „Dankeschön“ in Form von Blumen funktioniert.

Ein virtuelles Geschenk, das wie ein „Dankeschön“ in Form von Blumen funktioniert. ❤️ Herz: Ausdruck von tiefer Dankbarkeit oder Zuneigung – besonders im privaten Umfeld.

Im Job oder bei Geschäftskontakten ist eher Zurückhaltung gefragt. Das 🙏-Emoji oder ein neutrales 😊 sind dort meist passend. Im Freundeskreis kann es kreativer und emotionaler werden. Herzen, Blumen oder auch ein 🎉 passen. In der Familie oder in engen Beziehungen darf es noch persönlicher sein: ❤️, 💐 oder 🌸 zeigen besonders große Wertschätzung

Danke-Smiley: Bedeutung in WhatsApp

Daumen hoch : Für ein kleines Dankeschön könnt ihr einfach den Daumen hoch an Freunde oder Familie schicken.

: Für ein kleines Dankeschön könnt ihr einfach den Daumen hoch an Freunde oder Familie schicken. Hände hoch : Wurde euch ein großer Gefallen getan, wurdet ihr herzlich überrascht oder hat euch jemand Arbeit abgenommen, könnt ihr einfach die erhobenen Hände verschicken.

: Wurde euch ein großer Gefallen getan, wurdet ihr herzlich überrascht oder hat euch jemand Arbeit abgenommen, könnt ihr einfach die erhobenen Hände verschicken. Hände aneinander gedrückt: Wenn ihr euch mit einem Smiley bedanken möchtet, gibt es auch noch zwei Arten aneinandergedrückter Hände. In einigen Kulturen bedanken sich die Menschen genau auf diese Art, beispielsweise in Indien. Andere sehen hierin wiederum betende Hände oder ein „High Five“ statt einem Danke. In Japan wiederum kann es auch „bitte“ heißen.

Ein Emoji ersetzt selten eine komplette Nachricht. Am besten kombiniert man das Symbol mit einem kurzen Text. Beispiele:

„Danke für deine Hilfe 🙏“

„Das war echt lieb von dir ❤️“

„Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen 😊“

Beachtet, dass zu viele Emojis schnell unprofessionell und überladen wirken. Manchmal können Emoticons auch missverstanden werden. Manche sehen 🙏 als „Beten“, andere als „Danke“. Dasselbe gilt für die Verbeugung. Auch wenn wir hierzulande gern den gebeugten Smiley als optisches Dankeschön versenden, ist eine derartige Verneigung in Japan zum Beispiel eher eine Bitte um Entschuldigung. Je nach Software sehen die gelben Kerlchen natürlich unterschiedlich aus. Ein Herz passt im geschäftlichen Umfeld auch eher nicht. Im Zweifel solltet ihr lieber Klartext schreiben.

International bedanken geht einfach auf Englisch per „Thank you“, „Thanks“ oder kurz „THX“.

Wir verraten euch an anderer Stelle, was die schrägsten WhatsApp-Smileys sind, was die WhatsApp-Affen bedeuten und wo ihr den Kotz-Smiley finden könnt.

