Darüber hätte sich 1987 jeder an Weihnachten gefreut – heute sind es echte Kultobjekte

Während Technikfans 1987 von dem brandneuen Nintendo Entertainment System (NES), einem Walkman oder dem legendären Commodore 64 träumten, wünschten sich Musikliebhaber nichts sehnlicher als die aktuellen Alben von Michael Jackson, The Cure, Madonna oder U2.
Doch nicht nur Technik und Musik lagen hoch im Kurs, auch die Helden aus Film und Fernsehen durften unter dem Tannenbaum nicht fehlen. Barbie, ALF und My Little Pony sorgten an Heiligabend für leuchtende Kinderaugen. Kleine Tüftler freuten sich über ein cooles Space-Set oder den Technic-Robot von Lego.
Wir stellen euch trendige Sachen aus dem Jahr 1987 vor, die damals jeder gerne unter dem Weihnachtsbaum gefunden hätte, und die heute längst Kultstatus haben.
Ghettoblaster
In den 1980ern führte kein Weg an einem Ghettoblaster vorbei. Das tragbare, batteriebetriebene Stereo-Radio mit Kassettenrekorder hatte große Lautsprecher für lauten, basslastigen Sound. Vergleichbar ist es mit den heutigen Boomboxen von JBL.
In den 1980ern führte kein Weg an einem Ghettoblaster vorbei. Das tragbare, batteriebetriebene Stereo-Radio mit Kassettenrekorder hatte große Lautsprecher für lauten, basslastigen Sound.
ALF-Plüschtier
In den 1980ern feierte die US-amerikanische Sitcom ALF große Erfolge. Die Serie handelte von einem liebevoll-chaotischen Außerirdischen namens Gordon Shumway (genannt ALF) vom Planeten Melmac, der mit seinem Raumschiff in die Garage der Familie Tanner krachte.
Mit seinen frechen Sprüchen, seiner unersättlichen Liebe zu Katzen und seinen durchgeknallten Ideen brachte ALF das Leben der Tanners gehörig durcheinander und sorgte bei den Zuschauern für jede Menge Lacher („ALF – Die komplette Serie“ auf DVD bei Amazon ansehen).
Der größte Wunsch vieler Fans? Eine ALF-Plüschfigur zu Weihnachten. 1987 lag sie bei unzähligen Kindern unter dem Weihnachtsbaum. Heute sind gut erhaltene Originale echte Sammlerstücke, die ihr mit etwas Glück bei eBay ergattern könnt.
Nintendo Entertainment System (NES)
Der große Hit unter den Weihnachtsgeschenken 1987? Ganz klar: Das Nintendo Entertainment System (NES)! Die Konsole mit den ikonischen Kontrollern war ein absoluter Renner bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Beliebte Spiele wie Super Mario Bros., The Goonies II, Mega Men und Jaws sorgten für stundenlangen Spielspaß.
Heute gehört das NES zu den Kultobjekten der 80er, die Sammlerherzen höherschlagen lassen.
Commodore 64
Wer sich 1987 einen Homecomputer wünschte, bekam mit großer Wahrscheinlichkeit einen Commodore 64 (C64). Das meistverkaufte Computersystem aller Zeiten überzeugte mit 64 KB RAM, farbiger Grafik, überraschend gutem Sound und moderatem Preis.
Ihr habt Lust, die Klassiker der Commodore-Ära zu zocken? In einem Internet-Archive warten 18.000 C64-Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden!
Sony Walkman
In den 80er-Jahren war der Walkman ein absolutes Must-have unter den Weihnachtsgeschenken. Der tragbare Musikplayer war fortan überall dabei, schließlich konnte man damit jederzeit und an jedem Ort seine Lieblingssongs auf Kassette hören.
Einen gut erhaltenen Sony Walkman findet ihr bei Kleinanzeigen und eBay.
My Little Pony
1987 waren die My Little Pony-Figuren der Hit bei kleinen Mädchen. Die bunten Ponys mit ihren langen Mähnen luden zum Stylen, Spielen und Sammeln ein.
Michael Jacksons „Bad“
1987 brachte Michael Jackson das Album „Bad" mit Kultsongs wie „Dirty Diana", „Man in the Mirror" und „Smooth Criminal" heraus.
Technic-Robot von Lego 1987
Das Lego Technic-Set 8852 bestand aus 332 Teilen und ermöglichte den Bau verschiedener Roboter mit diversen Funktionen.