Darüber hätte sich 1987 jeder an Weihnachten gefreut – heute sind es echte Kultobjekte

Während Technikfans 1987 von dem brandneuen Nintendo Entertainment System (NES), einem Walkman oder dem legendären Commodore 64 träumten, wünschten sich Musikliebhaber nichts sehnlicher als die aktuellen Alben von Michael Jackson, The Cure, Madonna oder U2.

Doch nicht nur Technik und Musik lagen hoch im Kurs, auch die Helden aus Film und Fernsehen durften unter dem Tannenbaum nicht fehlen. Barbie, ALF und My Little Pony sorgten an Heiligabend für leuchtende Kinderaugen. Kleine Tüftler freuten sich über ein cooles Space-Set oder den Technic-Robot von Lego.

Wir stellen euch trendige Sachen aus dem Jahr 1987 vor, die damals jeder gerne unter dem Weihnachtsbaum gefunden hätte, und die heute längst Kultstatus haben.